Ivonne Ortega y Marco Antonio Mendoza dan positivo a Covid-19 (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de enero. Los diputados federales Ivonne Ortega de Movimiento Ciudadano y el priista Marco Antonio Mendoza, dieron positivo a Covid-19.

A través de sus cuentas de Twitter los legisladores dieron a conocer que se habían contagiado del virus causante del coronavirus.

“Les comparto que tuve algunos malestares, por protocolo me realizaron una prueba y desafortunadamente he dado positivo a Covid19. Me encuentro bien, por el momento solo tengo síntomas leves. Permaneceré aislada y siguiendo las indicaciones médicas”. escribió la legisladora yucateca de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC).

En tanto, el diputado federal hidalguense mencionó que tras realizarse la prueba de Covid-19 ésta resultó positiva, por lo que se encuentra aislado en su casa siguiendo las indicaciones médicas.

Amigas y amigos: Me realicé una prueba de #Covid19 y resultó positiva. Me encuentro estable, siguiendo las indicaciones del médico y trabajando a distancia. Les mando un abrazo, sigámonos cuidando. — Marco Antonio Mendoza (@MarcoMendoza_B) January 5, 2022

