Iturbide ¿héroe o traidor? Raúl Torres Salmerón (21:45 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de julio.

SIN LÍMITES

Iturbide ¿héroe o traidor?

*Se cumplen 200 años de su coronación como Emperador de México

Este 21 de julio de 2022, se cumplen 200 años de la coronación como Emperador de México de Agustín de Iturbide en la Catedral de México.

David Carbajal López, de la Universidad de Guadalajara, realizó un estudio titulado muy largo: Una Liturgia de Ruptura: El Ceremonial de Consagración y Coronación de Agustín I fue una Ceremonia Original por su Novedad y por el Carácter Constitucional del Monarca.

Describe que la coronación, insertada en la tradición hispánica pero la ceremonia rompía con ella, pues el principal ceremonial de exaltación del monarca español había sido su entrada pública en la Corte, reproducida en América a través de la proclamación y paseo del Real Pendón.

Además, el ceremonial retomó ampliamente el utilizado por Napoleón Bonaparte en 1804, enlazándose así con la tradición francesa de la coronación de Reims y copiando los gestos que marcaban la distancia entre el emperador y el clero. Los redactores del ceremonial dieron también una importante visibilidad al Congreso, representante de la soberanía nacional.

Jaime Olveda Legaspi es un historiador, académico, investigador y editor mexicano. Doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Investigador del Colegio de Jalisco y autor de varios libros.

Siempre ha defendido la postura de Agustín de Iturbide como Libertador de México y Consumador de la Independencia. Olveda Legaspi resume así su defensa de Iturbide:

-La mayoría de los mexicanos comparten un error histórico muy grave, el no reconocer a Agustín de Iturbide (1783-1824), como el Libertador de México, por prejuicios ideológicos heredados desde el siglo XIX.

-Es justo que se revalore a este militar y político novohispano como el héroe que supo llevar a su fin la Independencia. No podemos leer la historia con los ojos del siglo XIX. Es tiempo de mirar esos acontecimientos desde el siglo XXI. No pasará nada si se corrige ese error histórico.

-Sin demeritar lo que hicieron Miguel Hidalgo, quien inició la Guerra por la Independencia el 16 de septiembre de 1810, José María Morelos y Vicente Guerrero, debemos tener claro que el libertador fue Iturbide, quien consumó este movimiento el 27 de septiembre de 1821, que es cuando realmente debemos festejar.

-En tres libros sobre la consumación de la Independencia trato de explicar cómo los liberales de la época que no coincidían con Iturbide, le crearon una imagen distorsionada, borraron la fecha del calendario cívico y se nos olvidó a los mexicanos.

-En México no hablamos de Libertador, como en Sudamérica, pues esa palabra incomodó mucho a los liberales y no se la adjudicaron a nadie, pues no podían ver a Iturbide porque defendió la religión, pero también lo hicieron Hidalgo y Morelos. Por eso ofrecieron una versión de la historia distorsionada, oscura, pues gobernaron la mayor parte de la segunda mitad del siglo XIX. Lo identificaron como un conservador y un reaccionario.

-Iturbide fue un aguerrido militar realista que combatió a la insurgencia, pero cambió porque la guerra ya había cansado a realistas e insurgentes. Las fuentes de abastecimiento de ambos ejércitos se habían acabado para 1820, pues la economía de la Nueva España estaba arruinada.

-Ambos bandos sabían que esta guerra no tendría fin, que era muy desgastante y nadie vencía a nadie. Era necesario consumar la Independencia por otros medios, no con las armas, sino con el acuerdo, el consenso y las alianzas. Iturbide se percató de que la Independencia se iba a lograr tarde o temprano y que no tenía caso prolongar una guerra sin sentido.

-Supo ver que para liberarse de la Corona española ya no había que invocar al odio y al resentimiento, por lo que proclamó la unión de todos, insurgentes, realistas, indios, castas y empezó a hacer el Plan de Iguala.

-Mandó copias de este documento a todas las provincias, se entrevistó con Vicente Guerrero, lo convenció de que se uniera al nuevo ejército que creó, el Trigarante, que defendía como garantías la Religión católica, la Independencia y la Unión. Hizo prácticamente una nueva Revolución.

Hasta aquí la postura del investigador, que ha sido entrevistado por diversos medios. ¿Usted qué opina sobre Iturbide?

En fin, como escribieron Jaime Nunó y Francisco González Bocanegra la original Estrofa VII del Himno Nacional Mexicano:

Si a la lid contra hueste enemiga

nos convoca la trompa guerrera,

de Iturbide la sacra bandera,

¡Mexicanos! valientes seguid.

Compartir