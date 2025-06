Israel bombardeó Teherán (19:23 h)

Teherán, 12 de junio. Israel bombardeó Teherán y declaró estado de emergencia, según su ministro de Defensa. Ahora esperan que Irán responda pronto con misiles y drones contra Israel.

Marco Rubio, Secretario de Estado de #EEUU, afirma que Israel atacó unilateralmente a Irán. Donald Trump convoca una reunión urgente del gabinete de seguridad en la Casa Blanca-

ÚLTIMA HORA: Israel ha eliminado al jefe del Estado Mayor Militar de Irán, según Fox News.

Iran has declared a nationwide state of emergency! Iranian Government preparing massive counteroffensive! Declares War on Israel!!

