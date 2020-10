Isabel Miranda cuestiona ausencia de instituciones para proteger a víctimas (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de octubre. Al recordar el nacimiento de su hijo Hugo Alberto, quien este 12 de octubre cumpliría 51 años, la presidenta de la asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, se cuestionó dónde están las instituciones para proteger a las víctimas del delito.

En un video difundido en sus redes sociales, la activista lamentó no tener cerca a su hijo para festejar su cumpleaños y otras fechas importantes.

Isabel Miranda de Wallace @WallaceIsabel

Hoy cumpliría 51 años mi hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, pero hace 15 años fue secuestrado y asesinado por una banda de delincuentes. No lo tenemos para festejar su cumpleaños, ni otras fechas importantes para la familia. Ustedes qué sentirían? https:// youtu.be/x9NcNeQ-Jr0

“Yo siento, al igual que muchos familiares o desaparecidos, una gran impotencia, indignación y mucho dolor de vivir en un país donde no se tiene valor por la vida, donde, como decía el compositor, la vida no vale nada; donde existe una parte de la sociedad indiferente al dolor del otro, donde no se respeta la dignidad de las víctimas, donde las autoridades tratan de quitarse presión social y etiquetan a muchas mujeres por su condición de género, preferencia sexual; pero, lo peor, dónde están las instituciones que no protegen a las víctimas del delito y las continúan revictimizando, lo que más me duele es no poderte abrazar y celebrar un años más de vida en tu cumpleaños hijo, te ama tu madre”.

Asimismo, Miranda de Wallace se preguntó qué sentirían vivir en un país en el que es difícil obtener justicia. “¿Qué sentirías vivir en un país en el que es tan difícil, muchas veces, imposible obtener justicia? ¿Qué sentirías al saber que los asesinos de tu hijo o hija siguen respirando, comiendo, durmiendo y hasta celebrando el haberse salido con la suya?”.

Finalmente, Isabel Miranda se cuestionó que sentirían sí les quitaran el derecho de tener un cuerpo para abrazarlo y llorarlo y no tener un lugar para depositar su cuerpo o sus cenizas para, por lo menos, ir a visitarlo aun estando muerto.

Nota de MVS Noticias: https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-y-justicia/isabel-miranda-cuestiona-ausencia-de-instituciones-para-proteger-a-victimas/

Compartir