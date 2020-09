Invita Ayuntamiento de Oaxaca a iniciar trámite de cartilla del Servicio Militar (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de septiembre. Como parte de las actividades para estimular el cumplimiento de los deberes cívicos entre la ciudadanía, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a través de la Junta Local de Reclutamiento del Servicio Militar Nacional (SMN) de la Secretaría del Ayuntamiento, invita a la juventud capitalina nacida en el año 2002 y remisos a tramitar la cartilla del Servicio Militar Nacional.

El titular de la Secretaría del Ayuntamiento, Constantino Ramírez Aragón, destacó la importancia de realizar este trámite ya que es un deber cívico de las y los mexicanos que fortalece los valores morales, el respeto por los símbolos patrios y mantiene el sentimiento de unidad nacional. Explicó, además, que este documento es un requisito importante para el mercado laboral y constituye una obligación para los mexicanos mayores de 18 años.

“Por instrucción del Presidente Municipal, Oswaldo García Jarquín, tenemos el compromiso de incentivar la participación de la juventud para cumplir un deber constitucional y cívico y los jóvenes conscriptos puedan adquirir los conocimientos básicos sobre la doctrina militar vigente, la cual coadyuvará al desarrollo de las habilidades, valores y virtudes de las y los jóvenes y que les permitan ser mejores ciudadanos”, aseveró el servidor público municipal.

Por su parte, el subdirector de Reglamentos y Normatividad, Rolando Feria Aranda, informó que los interesados en tramitar la pre cartilla del Servicio Militar Nacional, podrán hacerlo en la Oficina de Reclutamiento, ubicada en la Plazuela Vicente Guerrero número 105, en el Barrio del Ex Marquesado, los días lunes y martes de cada semana hasta el 16 de octubre, en un horario de atención de 10:00 a 14:00 horas.

Especificó que los requisitos son presentar acta de nacimiento original reciente, cuatro fotografías para cartilla (no instantáneas), constancia de estudios reciente, comprobante de domicilio, CURP ampliado a tamaño carta y llevar un bolígrafo de tinta negra. Agregó que, para los remisos y clase que no sean originarios del municipio de Oaxaca de Juárez, deberán contar con una constancia de la autoridad municipal de su lugar de origen donde especifique que no se le ha expedido la cartilla en dicha comunidad.

Adicionalmente, Feria Aranda enfatizó que, ante la contingencia sanitaria por COVID-19 y para salvaguardar la salud de las y los trabajadores del Ayuntamiento capitalino así como de la población que acuda a realizar este trámite, los jóvenes interesados deberán portar en todo momento cubrebocas, careta o googles, mantener el distanciamiento social de por lo menos 1.5 metros y evitar ir acompañados, ya que el trámite es personal.

“Se les extiende la atenta invitación a las y los jóvenes nacidos en el 2002 o bien, remisos, para que se acerquen a la Junta de Reclutamiento del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez y realicen sus trámites de 10:00 a las 14:00 horas; vamos a estar recibiendo la documentación solamente los días lunes y martes por motivo de la pandemia, cuidándonos, guardando la sana distancia, pido que porten cubrebocas para cuidarnos entre todas y todos”, concluyó el funcionario público.

Compartir