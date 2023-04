Investigan a Peña Nieto por viajar en aviones de Juan Collado en Estados Unidos (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de abril. El presidente Enrique Peña Nieto (EPN) volvió al ojo del huracán tras la apertura de una investigación por parte de las autoridades de Andorra debido al uso de aviones del abogado, Juan Collado, quien enfrenta acusaciones por lavado de dinero y delincuencia organizada y permanece en espera de un fallo sobre su situación jurídica en el Reclusorio Norte.

De acuerdo con información del diario El País, el expresidente mexicano hizo uso de las aeronaves Cessna Citation y Bombardier Challenger 601 para trasladarse en territorio estadounidense, aunque esto no se habría realizado por cuestiones personales, sino por un tratamiento médico para su hija, en voz del propio priista.

Según la Policía de Andorra, Collado pagó un total de 91 mil euros para que la joven fuera operada tras un accidente de esquí, el cual estuvo a punto de dejarla paralítica al inicio del 2019, pero EPN lo negó en una entrevista al medio español.

“Él no pagó nada. Mi hija tuvo un accidente en 2019 muy delicado. Casi se queda paralítica. Fue un mes y pico después de que yo dejara la presidencia. No pagó nada absolutamente del hospital. Nada. Estuvo muy cerca de mí, en disposición de ayudar tras el percance. Le puedo decir que los gastos de operación los cubrió el seguro de mi hija”, expresó Peña Nieto.

Contrario a lo que apunta la investigación del país europeo, explicó que su hija fue trasladada en el avión de Collado– a quien calificó como su amigo– para internarse en el Hospital Johns Hopkins.

Enrique Peña Nieto. El expresidente habló con El País sobre los viajes que realizó en las aeronaves de Juan Collado. (Cuartoscuro)

El exmandatario dijo que hizo uso de los aviones por invitación de Juan Collado, nunca para fines personales, hasta tres veces e incluso una ocasión se trasladaron de Miami a Madrid.

“Nunca ha sido mi abogado. No le he contratado en ningún caso. ¿Es mi amigo? Sí. ¿Lo conozco? Sí. ¿Tengo una relación profunda? Yo diría que no, pero hoy le puedo decir que le tengo un enorme aprecio y estima por el gesto de gratitud que tuvo con mi hija. Deseo que su asunto se resuelva. ¿Creo que es inocente? Lo creo”, dijo.

Aseguró que nunca ha tratado con Collado el tema de su situación jurídica y patrimonial, lo que ha sabido es a través de la prensa, después de la apertura de las investigaciones en Andorra por el desvío de más de 110 millones de dólares.