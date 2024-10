Insaculación, insulto a la inteligencia: Víctor Sánchez Baños (22:00 h)

· Pisotean al conocimiento y experiencia

· Consejo de la Judicatura, sirve a Morena

· Bátiz, Maya, De Gyvés y Molina, acelerados

· Violaron suspensiones de jueces de Distrito

· Una comedia en el Senado con su “tómbola”

· Toma fuerza ciudadana repudió a Palmas 915

· El perdón de España, un vulgar distractor

· Corporativo Kosmos, best place to work

Los pueblos alzados en armas jamás alcanzarán la prosperidad.

Nelson Mandela (1918-2013) Abogado y político sudafricano.

Oaxaca de Juárez, 13 de octubre. Cualquier iletrado puede llegar a ser nuestro representante legislativo. Así es la #democracia #NiModo.

Estimado lector, coloco en esta emisión de la columna un hashtag sobre lo que contien el comentario. Tiene un sentido político, más que de redacción. Sí que espero me disculpes.

Aquí el sentido del comentario:

Imponen al azar para definir el futuro de millones de juicios en el país, es un insulto a la inteligencia. Que en una tómbola se rifen puestos de ministros, magistrados y jueces, así como quienes serán despedidos por la 4T para darle entrada a esbirros del Gobierno para impartir justicia con tintes políticos, es un acto autoritario y fascista.

Además, es frustrante para aquellos que estudian y se preparan a diario en el menester de la justicia; para aquellos que por décadas atendieron a las partes de un juicio.

Sí, entendemos hay deficiencias que urgen corregirse en el Sistema Judicial, pero ese no es el camino. La tómbola es un invento un iletrado funcional, que tardó 14 años en titularse en Administración Pública en la UNAM y en donde sólo aprendió a despilfarrar el dinero y amasar enormes sumas de dinero para él y su corte de los milagros.

Por ello, ¿dejarías que un inexperto o improvisado te opere de emergencia? ¿Dejarías que un político te atienda una enfermedad crónica? Esto pasará en la justicia.

Sigamos dejando que ese iletrado ex fósil de la UNAM, siga destruyendo al país y no dejará institución en pie. Para él “al diablo las instituciones” y lo cumplió.

En la sesión del sábado del Senado, no se entregaron los puestos, pero será Morena el que defina quiénes serán.

La parafernalia, fue para definir quiénes se irán en el 2025 y cuáles el 2025, de acuerdo a una lista que entregó el consejo de la Judicatura Todos al servicio del gobierno. Triste historia de nuestra democracia.

Quienes votaron por entregar la información al Senado, en el Consejo de la Judicatura, fueron Bernardo Bátiz, Celia Maya, Eva De Gyvés y Sergio Molina. Claro, con la oposición de ministra Norma Piña, Alfonso Montalvo y Mónica López Benítez.

Estos respetaron las suspensiones que otorgaron jueces de distrito para que el Consejo de la Judicatura, se abstuviese de entregar la lista. Pero a Batiz, Maya, De Givés y Molina, es más importante servir a la 4T, que a la ley.

Así se las gastan los súbditos de Morena.

POEROSOS CABALLEROS

GICSA- PALMAS 915

En el poniente de la ciudad tomó fuerza el movimiento que se convertirá en un dolor de cabeza para Clara Brugada, jefa del gobierno capitalino, si no lo atiende a tiempo. Las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) y vecinos de Lomas de Chapultepec, Reforma Social y Lomas de Barrilaco, tomarán las calles para frenar un mega proyecto inmobiliario que, de construirse, impactará negativamente esa zona de la metrópoli. Se trata del mega proyecto inmobiliario que amenaza construir el Grupo GICSA, de Isaac, Abraham y Elías Cababie Daniel, sin los permisos respectivos. Resulta que Grupo GICSA quiere construir en Paseo de las Palmas 915, una torre de 28 pisos, 17 sobre el nivel de la banqueta y 11 subterráneos y un centro comercial, que violan las disposiciones de construcción, que sólo permiten 3 niveles. De acuerdo con los afectados, Grupo GICSA no cuenta siquiera con la aprobación de la secretaría de Medio Ambiente capitalina, para definir el impacto ambiental sobre la zona, que desbordará el sistema de drenaje con la descarga de agua residual, entre otros efectos negativos. Clara Brugada debería prestar más atención a un punto de tensión que crece en Las Lomas de Chapultepec y colonias aledañas, antes de que le estalle la bomba en las manos.

PERDON ESPAÑOL

#NadaPorLoQuePedirPerdón #Distractor En redes sociales apareció la imagen de una lona hecha con IA. Se leía “Nada Por Lo Que Pedir Perdón”. En España, quienes han leído la petición del @GobiernoMX de que pida el rey Felipe VI pida perdón por la Conquista hace 5 siglos, piensan que es un #MalChiste. Los que han leído historia, ven que los ibéricos castellanos (todavía no existía España), llegaron a “rescatar” a infinidad de pueblos indígenas que eran sometidos y aniquilados, sin piedad, por los aztecas. Obviamente, los usaron, pero así la derecha azteca no gobernó (es un chascarrillo). Hasta los mayas cedieron. Ahora bien, el 90% de los mexicanos, cuando menos, tienen genes europeos, producto de ese mestizaje. Sin esa historia, no existiríamos la mayoría de los mexicanos. No quieren entender en la #4T que somos producto de ancestros indígenas, europeos, asiáticos y africanos. Eso de pedir perdón a más de 200 generaciones posteriores a la Conquista Española, es simplemente otro distractor en México. Nos quieren distraer con el “petate del muerto” y desviar la atención a graves problemas actuales en el país, como la escalada, sin freno, de la violencia, la disminución de plazas en la burocracia (en la @SEP_mx , por ejemplo) y la recesión galopante. El empobrecimiento que deja la izquierda en América Latina, pues. Ahora bien, nuestro país, después de la Conquista fue un Virreinato, o sea un país que se extendían los beneficios de los nacidos en la península Ibérica. Se dieron abusos y crímenes. algunos fueron castigados. Eso nadie lo puede negar, pero los pecados se deben pagar en vida.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

CORPORATIVO KOSMOS

La seguridad y bienestar de los colaboradores es una prioridad en Corporativo Kosmos, del empresario y filántropo lituano, Pablo Landsmanas. Es una empresa que, gracias a la implementación de diversas normas nacionales, ha logrado crear un entorno laboral favorable para el que el desarrollo profesional y personal es posible. Tal es el caso del cumplimiento de la NOM-035 en cada una de sus filiales, una norma cuyo objetivo es ayudar a los centros de trabajo a identificar y prevenir los factores de riesgo psicosocial y crear un entorno laboral saludable. Estos factores son condiciones presentes en el entorno laboral que pueden afectar el bienestar emocional, psicológico y físico de los colaboradores. Dichos factores surgen de la organización del trabajo, las dinámicas interpersonales y las exigencias laborales, impactando de forma negativa la salud mental de los empleados si no se gestionan adecuadamente.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

