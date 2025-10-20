Inició la campaña de vacunación invernal 2025-2026 en la Mixteca (12:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Ox. 20 de octubre. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 5 en la Mixteca, Francisco Javier Mateos Antonio, comunicó que serán más de 83 mil vacunas las que se aplicarán durante la campaña de vacunación invernal 2025-2026, en esta parte del estado de Oaxaca.

“Efectivamente el 13 de octubre se dio formalmente inaugurada la temporada invernal y por indicación de nuestro Secretario de Salud, Efrén Emmanuel Jarquín González, invitar a nuestra población para la vacuna de la influenza, la vacuna del Covid y neumococo”, indicó.

Recalcó que las dosis únicamente serán aplicadas a personas adultas mayores, niñas y niños menores de 5 años, personas embarazadas y con alguna comorbilidad de riesgo o inmunosuprimidos.

Agregó que también serán para las mujeres embarazadas, enfermeras, enfermeros, médicos y demás personal de salud.

Mateos Antonio apuntó que en el caso de las vacunas contra la influenza se cuentan con 57 mil 807 dosis a aplicar; para Covid-19, un total de 19 mil 900, y de la vacuna de neumococo 13-valente se aplicarán 7 mil 060 dosis.

“En el caso de influenza de 6 meses a 59 meses, de 5 años a 59 años y 60 años y más. Para Covid-19 de 6 meses a 59 años, con alguna comorbilidad, además de 60 años y más. En el caso de neumococo pacientes de 60 años y más”, detalló.

Dijo que las personas pueden acudir a vacunarse a los centros de Salud y hospitales IMSS-Bienestar, durante octubre, noviembre y diciembre, pero en caso de que aún se cuenten con dosis continuarán hasta enero y febrero del 2026.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir