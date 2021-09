INEGI le da el Pico de Orizaba a Puebla; en redes, contestan con memes (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de septiembre. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha dado la sorpresa al terminar con la histórica polémica y definir, por fin, a qué estado de la República mexicana pertenece el Pico de Orizaba.

En la reciente actualización del Registro de Nombres Geográficos Continentales, Insulares y de las Formas del Relieve Submarino, con fines estadísticos y geográficos, el INEGI aseguró que el Pico de Orizaba pertenece a Puebla y no a Veracruz como se aseguraba.

El volcán Citlaltépec, que se ubica a 5 mil 636 metros sobre el nivel del mar y está inactivo, abarca más territorio de Puebla en Tlachichuca, Atzitzintla y Chalchicomula de Sesma.

En Veracruz, según el INEGI, sólo tiene presencia en Calcahualco y La Perla.

Aunque autoridades (como el presidente municipal de Orizaba) ya han asegurado que el volcán no cambiará de nombre y el pueblo que le da nombre no dejará de ser mágico ni se afectará el turismo, en redes sociales las preocupaciones y comentarios, traducidos en memes, no se hicieron esperar.

“Años viajando y buscando el sentido de mi vida y por fin se me revela: emprender una cruzada para recuperar el Pico de Orizaba”, escribió el usuario @Carlitospindola.

“Ya le quitaron el Pico de Orizaba a Veracruz. Prepárate, Colima… Van por el nevado para dárselo a Jalisco”, consideró el usuario @juliogarti.

Aquí los mejores memes

