INEA invita a inscribirse al Taller de Alfabetización en Putla (10:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 13 de marzo. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), la Asociación para el Fomento y Desarrollo de los Pueblos de Oaxaca (AFODEPO) y la Regiduría de Educación Cultura y Deporte, convocaron a las personas mayores de 15 años de edad a inscribirse al “Taller de Alfabetización” en el municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca.

Juan Manuel Solano, Persona Voluntaria con Subsidio (PVS) del INEA en Putla, indicó que la convocatoria para el taller se realiza en todo el estado de Oaxaca, pero en el caso de Putla se encuentran coordinados con la regidora Odilia Cuencas Vivar, para poder desarrollar la actividad.

“En este primer curso, llamémoslo así, periodo de alfabetización, estamos buscando una meta de 45 personas. El municipio es muy grande, en cuanto a población y territorio, es complicado darle atención por la lejanía de las comunidades. Se está buscando dar prioridad a las poblaciones de la zona baja”, señaló.

Sostuvo que se prevé por parte del INEA, que en la próxima convocatoria se puedan realizar diferentes ciclos de aprendizaje, como ciclos escolares, para poder abarcar a las demás agencias del municipio de Putla Villa de Guerrero.

Señaló que las personas interesadas deben de tener más de 15 años de edad, no contar con certificado de educación primaria o de alfabetización, además de presentar Acta de Nacimiento y la Clave Única de Registro de Población (CURP).

“Desgraciadamente anteriormente existían campañas donde se presentaba la inscripción de personas, únicamente para lograr un objetivo o meta, pero en realidad no se les impartió clases, porque se han encontrado personas que tienen certificado del INEA, pero los conocimientos no los tienen. Un primer filtro que hace el INEA es meter los datos de la persona al Registro Nacional de Población para verificar que no estén registrados con algún grado escolar o con algún certificado de alfabetización” reveló.

Compartió que en el taller las personas podrán tener alcances de lectura, escritura y adquirir habilidades para las matemáticas, y al concluir recibirán el certificado de alfabetización avalado por el INEA.

Dijo que son cuatro horas de aprendizaje, durante igual número de meses, pero el horario será de acuerdo a los tiempos de los alumnos, porque en su mayoría por cuestiones de trabajo o deberes del hogar, no pueden en cierto horario o día, contemplando que puede ser en sábados o domingos.

Para mayor información o inscripciones, puedes acudir a la Regiduría de Educación Cultura y Deporte o al número telefónico 953 537 6294.

