Impiden acceso a la mañanera a Xóchitl Gálvez; granaderos y afines a la 4T se dan cita en Palacio Nacional (08:47 h)

Ciudad de México, 12 de junio. Tal y como señaló la semana pasada Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora panista, intentó acudir a la mañanera para ejercer su derecho de réplica, sin embargo, en la entrada de Palacio Nacional le impidieron el acceso granaderos y personas afines a la autollamada Cuarta Transformación, éstos últimos le gritaron consignas.

Poco antes de las 6:00 horas, la legisladora llegó en su bicicleta desde la colonia Reforma Social, alcaldía Miguel Hidalgo y en medio de preguntas de reporteros, empujones y señalamientos de seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador, la panista superó un primer filtro de ingreso, aunque para llegar a la puerta de Moneda 1, donde esperó la apertura que ocurre normalmente a las 7:00 horas, esta permaneció cerrada.

Con amparo en mano, que le da la oportunidad de defenderse tras las críticas de López Obrador, quien a finales del año pasado, en una matutina dijo que Gálvez Ruiz había manifestado que si llega a un puesto de elección popular buscaría quitar los programas sociales, la política blanquiazul reiteró que Palacio Nacional “no es un antro” para que el mandatario haya declarado “nos reservamos el derecho de admisión” y afirmó, que hasta el momento, la Presidencia de la República no ha interpuesto ningún recurso para oponerse al fallo judicial que le permite ejercer su derecho de réplica en la rueda de prensa diaria.

“Yo no provoqué esto, yo no le dije que dijera mentiras sobre mí en la mañanera”, sentenció Gálvez Ruiz, quien más tarde, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Radio Fórmula, aseveró que acudirá ante un juez para notificarle que no pudo ejercer su derecho de réplica en la conferencia.

NOTIFICARÁ A JUEZ

“No me abrieron. Le notificaré a un juez a través de un incidente que quise ejercer mi derecho de réplica y seguramente el presidente tiene 10 días para presentar un recurso, no lo ha presentado y si lo presenta, iremos a un —tribunal— colegiado otros tres meses y vendrá la sentencia definitoria”, adelantó la senadora en dicho espacio noticioso.

Detalló que el fallo del impartidor de justicia establece que la mañanera está obligada a acatar el derecho de réplica en tanto que es un acto de autoridad, por lo que además esta medida se tiene que ejercer en el mismo lugar.

“El presidente tendría que saber que el derecho de réplica se ejerce en el mismo lugar, no se ejerce en un medio distinto y este derecho lo tengo que ejercer en la mañanera porque es donde se pusieron palabras en mi boca que yo nunca pronuncié. Tarde o temprano se va a ejercer este derecho porque es un derecho que está en la ley”, reclamó.

