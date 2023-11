Imperdonable que Morena no haya etiquetado recursos en el presupuesto de egresos para la reconstrucción de Guerrero: PAN (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de noviembre. Ante el hecho tan lamentable del huracán Otis que tocó tierra con categoría 5 en Acapulco, “algo nunca antes visto pero también al mismo tiempo algo nunca antes visto la negligencia y la falta de capacidad que se tiene de un gobierno federal para poder atender una contingencia de esta naturaleza, como lo hicieron sus antecesores ya que en todo momento existió un plan para poder hacer llegar lo más pronto posible la ayuda a los damnificados, señaló el secretario de elecciones del Partido Acción Nacional Gerardo García Henestroza.

El panista recalcó que “el problema no es que a los ciudadanos de Guerrero solamente les afecte la cuestión de en qué situación se encuentran ahorita sino lo más lamentable es que pues el dinero del Fonden se lo “chingaron”, el dinero de los 75 fideicomisos que desaparecieron, no existe el recurso”.

Lamentó que todos los que tuvieron pérdidas humanas en Acapulco, están siendo olvidados por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por eso hoy han tenido la necesidad de manifestarse en Palacio Nacional, “tratándose de hacer ver, porque simple y sencillamente el presidente de la República pues se hace omiso, hace lo que normalmente está acostumbrado a hacer, que es ya saben qué y que lamentablemente pues piensa que con lo que acaba de suceder el día de ayer, una cortinilla de humo va a desaparecer prácticamente los problemas que están pasando en Acapulco y en el estado de Guerrero”.

Dijo que no nada más es la cuestión de la falta de ayuda y la capacidad para poder atender la problemática de las primeras necesidades de Acapulco, sino también el tema de la inseguridad en el mismo estado y en todo el país.

Indicó que la mayoría de diputados morenistas aprobaron el presupuesto de egresos de la federación, sin embargo, no hay un solo peso etiquetado para lo que tiene que ver con los damnificados, con la reconstrucción del estado de Guerrero, “y eso la verdad, es imperdonable para todos y cada uno de los diputados federales de Morena, porque son ellos, los únicos que están ahí nada más y que sirven como borregos para levantar la mano, cuándo debería de existir un fondo de desastre como lo ha propuesto la senadora xóchitl Gálvez.

Por su parte, la líder estatal del PAN en Oaxaca Perla Woolrich Fernández, recalcó que efectivamente se discutió el famoso presupuesto y se aprobó la misma con más de 2000 reservas, en donde los opositores estuvieron pidiendo precisamente que hubiera un fondo, no lo hicieron, ni siquiera un cambio, como de costumbre a la iniciativa que presentó de presupuesto el presidente de la república a sus subordinados.

“creo que esto es demostrar la insensibilidad de este señor, es demostrar que Oaxaca, Acapulco, México entero no le interesa sino lo que quiere son votos, votos y él nació para ser precisamente campañas políticas”, dijo la panista.

Por otro lado en el tema de la renuncia del ministro Arturo Zaldívar a cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a menos de un año de terminar su gestión, “yo creo que hasta tardaron su decisión de renunciar, ya lo habíamos visto bastante en Palacio, como lo trataban bien, le iban a dar 2 años más todavía para que continuara sus idas y venidas a ver a López Obrador” dijo.

“Porque yo no encuentro en su renuncia, porque la leí, causa de fuerza mayor, fuerza grave sobre todo, como lo indica el artículo 98 de la Constitución Federal, nada que contenga esa gravedad para haberla pedido, nada que justifique el por qué de la separación”.

Sin embargo, manifestó que el presidente de la República puede tener varias mañas para que las cosas salgan como él lo prefiere, porque inmediatamente mandó que le tomaran la foto al ministro a lado de Sheinbaum.

Tras aceptar la renuncia del ministro, y una vez aceptada por los senadores, López Obrador tendrá que mandar al senado una propuesta con 3 personas para que de ahí se elija de los 3 al que pueda reemplazar al ministro saliente.

Señaló que en caso de no haber consenso entre los senadores en la elección del ministro, “se requiere la aprobación de 2 terceras partes, entonces el presidente elegirá al que deba de sustituir al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, manejando la Constitución a su regalado gusto”.

Manifestó que no comprendía por qué el ministro considera que esta Cuarta Transformación es la solución para que México siga caminando, cuando él conoce perfectamente las intenciones que tiene la Cuarta Transformación, sabe de la multitud de violaciones que comete diariamente el presidente de la República, entonces cómo es posible, perdió la dignidad, perdió la vergüenza, es difícil para alguien que ha estado 14 años en la Corte y que en un momento pueda olvidar ese prestigio ganado.

Dijo que tampoco puede ser por alguna promesa porque queda bien entendido de que el artículo 101 de la Constitución, le impide durante 2 años trabajar en cargos públicos, “entonces él argumenta no quiero ser el fiscal de la nación, no quiero ser, no puede no va a poder ser y no va a poder hacer nada más que en labores docentes donde no tengan que recibir ningún emolumento”.

