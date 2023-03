¡Impactante! Tiburones rodean embarcación con tripulantes; se viraliza (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de marzo. Testigos captaron el momento en el que unos tiburones rodearon una embarcación con tripulantes a bordo; el video se viralizó.

Testigos que se encontraban en el lugar de los hechos captaron el momento justo en el que unos tiburones aparecieron en el mar rodeando una embarcación con los tripulantes a bordo.

De acuerdo con lo reportado por medios locales una pareja de novios se encontraba pescando junto con sus amigos, sin embargo, todo dio un giro inesperado cuando en la escena aparecieron más de una decena de tiburones rodeando el barco.

Asimismo se informó que la impactante situación ocurrió cerca de una costa ubicada en Louisiana, Estados Unidos, pues los tripulante cayeron que se trataba de un “brote de burbujas”, pero en realidad eran tiburones.

Por medio de las redes sociales se viralizó el video en el que se ve que un tripulante que iba en el barco comenzó a grabar el momento exacto en el que aparecen los tiburones nadando cerca de este.

Posteriormente al enfocar hacia el agua se observa cómo estos van nadando sin parar lo que provocaba que el agua saliera disparada a todas las direcciones y mojara a las personas que iban a bordo de la embarcación.

Los internautas al ver el clip no tardaron en expresar su opinión en los comentarios, la mayoría se sorprendió por la escena:

“Esto me daría tanta ansiedad que no confiaría en mí mismo para no caerme”.

“Sharknado es real?”.

“¿Pueden llevar a mi ex esposa a pescar?”.

“Esa es la mayor cantidad de tiburones en un solo lugar que he visto”.

“No puedo imaginar el tamaño de la bola de cebo bajo el agua”.

Hasta el momento el TikTok se ha viralizado y ha acumulado más de 70 mil “me gusta”.

24Horas/Foto:Captura

——————–

Compartir