Ignora gobierno testimonios de gente humilde sin alimentos en Oaxaca: Antorcha (09:15 h)

San Mateo Peñasco, Oax. 8 de mayo. Siguen alzándose las voces de diferentes sectores de la población en la región Mixteca, quienes demandan un plan de alimentación ante las dificultades que se les presentan durante esta pandemia, debido al cierre de accesos carreteros, el alza de los precios en productos de la canasta básica, y en control sonre las actividades de comercios que no sea de primera necesidad.

Casos como el de Eva Rojas, ama de casa y productora de sombreros de palma, oriunda del municipio de San Mateo Peñasco, relata su historia a través de un video que circula en las redes sociales, mencionando que su oficio no es de primera necesidad, por ello, no puede vender como antes en los días de plaza, ya que el comercio actualmente se restringe a aquellos que venden alimentos, “no tenemos maíz, frijol, y ahora ¿Cómo vamos a comer? Pido se nos ayuden ya que no salimos a vender.”

La artesana, señaló que, en temporada normal con la venta de sus sombreros, le alcanzaba para “las tortillas” y llevar un poco de lo que podía para su familia, sin embargo, obedeciendo las ordenes del Gobierno Federal se han mantenido en sus hogares para evitar contagios en su población.

Por ello, hizo un llamado al gobierno federal y estatal para que apoyen a su familia y aquellas otras más que, como en su caso no tienen recursos para comprar alimentos y garantizar su sobrevivencia, no es que estiren la mano y pedir por pedir, el hecho es que no pueden salir a trabajar.

Como esta voz, diversos campesinos y amas de casa de aquella región, han dirigido cartas a los tres niveles de gobierno, la petición es la misma, sin embargo, no hay una respuesta favorable ya que hasta el momento han sido ignorados, pese a los testimonios reales.

