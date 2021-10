Iglesia católica toma las calles de Oaxaca; Arzobispo encabezó procesión a favor de la vida (16:03 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 3 de octubre. El arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, encabezó una procesión a favor de la vida y la mujer, la cual salió de la Fuente de las Ocho Regiones hacia la Iglesia de Nuestra Señora de la Soledad.

En la movilización participaron hombres, mujeres y niños católicos.

El jerarca de la Iglesia Católica, destacó que recorrerían las calles de la capital oaxaqueña acompañados por la imagen del Santísimo y de la Virgen de la Soledad, a quienes les pedían su guía e intervención.

“La intención es seguir tomando conciencia de que es necesario saber cuidar la vida de los que todavía no han nacido, también el de respetar a las mujeres porque no son respetadas, y por la falta de ese respeto quedan embarazas y las obligan a que aborten y no traigan hijos al mundo”, lamentó.

Precisó que esta procesión en momentos tendrá silencio, “para unirse al grito silencioso de los que están en el vientre de sus madres y les gritan que los dejen nacer, que los traigan al mundo”.

Pidió a las mujeres que estén embarazadas y no sepan que hacer, que escuchen a alguien que les diga que no aborten, y si ellas no pueden cuidar a sus hijos que crean que siempre habrá medios para que los den en adopción.

“Es doloroso y triste que pensemos que tenemos derecho a decidir si le quitamos la vida a alguien, creo que en nuestra misma familia hace falta orientación para no perder el respeto a la vida y a las mujeres”, manifestó.

