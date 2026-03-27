IEEPO y Gobierno juchiteco alistan semana cultural y de prevención dirigido a niñas, niños y adolescentes (18:15 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de marzo. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y el Gobierno Juchiteco avanzan en la organización de nuevas jornadas culturales y de prevención que se desarrollarán en el municipio, como parte de una estrategia orientada a generar espacios de información, reflexión y acompañamiento que contribuyan al desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

La agenda contempla una semana cultural del 18 al 22 de mayo, con actividades como presentación de libros, exposiciones fotográficas, talleres de artes plásticas y concursos de declamación; además, se desarrollarán talleres en materia de prevención social y derechos de niñas, niños y adolescentes en instituciones educativas, promoviendo la participación, la expresión y el aprendizaje colectivo. Las actividades culminarán con el Festival del Río, como un espacio de encuentro y convivencia para la comunidad.

Estas acciones se impulsan con la participación coordinada de diversas áreas del IEEPO, así como de instituciones y referentes de la sociedad civil, quienes aportarán su experiencia para fortalecer el alcance y contenido de cada actividad.

Durante una reunión interinstitucional realizada en la Casa de la Cultura de esta ciudad, dependencias de ambos niveles de gobierno intercambiaron propuestas, definieron líneas de trabajo y avanzaron en la programación de actividades, con el objetivo de lograr una implementación ordenada y con resultados positivos.

En este marco, el director general del IEEPO, Emilio Montero, destacó la importancia de sumar esfuerzos entre instituciones y sociedad para impulsar acciones que incidan de manera positiva en la formación de las nuevas generaciones.

Por su parte, el presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano, señaló que estas jornadas fortalecen el trabajo que el Gobierno Juchiteco ya impulsa en el municipio en materia de prevención y promoción cultural, ahora con la participación coordinada de más áreas del IEEPO, lo que permitirá ampliar el alcance de estas acciones y consolidar una atención más integral.

La cartelera y detalles de estas jornadas serán dados a conocer en próximas fechas.

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