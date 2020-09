Huxyacalli: Derechos culturales de los oaxaqueños: Gerardo F. Castellanos Bolaños (10:00 h)

Gerardo Felipe Castellanos Bolaños

Oaxaca de Juárez, 27 de septiembre. “Culto es aquel capaz de escuchar al otro y culto es aquel capaz de escuchar las voces de la naturaleza de la que forma parte.” Eduardo Galeano

Y a mi -Gfcb- me enseñaron, no se quién, no se dónde, que, Cultura es la forma en que se hacen las cosas por aquí.

El martes 6 de junio pasado asistí a un extraordinario conversatorio en Huizache Art, tienda de artesanías, que ese día cumplió su 30 aniversario; por la importancia del tema para los oaxaqueños pongo a su consideración una parte de las notas que logré tomar.

Con mi agradecimiento a la mesa de conversadores integrada por Juan Gómez Pérez, Comisionado en IAIP Oaxaca hasta agosto de 2019, que además es un pionero de los accesos a la información publica en Oaxaca un gran mentor, catedrático; Lic. Juan Pablo Vasconcelos director de El Oriente y Jesús Emilio de Leo, director de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, Licenciado en Comunicación, estudió la maestría en Políticas Públicas.

La información jurídica en Oaxaca.

Los tres, para conversar sobre los Derechos Culturales en México y América Latina; coincidieron, al final, en la necesidad de fortalecer la difusión de los derechos culturales y propiciar un mayor intercambio cultural con América Latina.

Garantizar los derechos, es lo que nos aboca ahora, asentó Emilio de Leo.

Juan Gómez: La cultura se asume como ese piso, como ese cemento social que proboca la unión, la coheción pero al mismo tiempo la cultura es un elemento que nos permite identificar nuestra diferencias, nuetras peculiaridades, que nos permite acercarnos al otro. Caisero es el primero en hablar de las dos américas y a partir de esos ejercicios de comparación nuestra propia identidad, eso hace que ahora mismo con ciertos Latinoamérica no resulten tan apropiados para nombrar nuestra actual realidad, algo que

De Leo habló de la implementación normativa, administrativa de la instancias culturales y del acercamiento inicial de los accesos a la información y presentó un esquema general, un poco del andamiaje jurídico.

Del ámbito del derecho a derivado la política pública, ese es mi ámbito, el diseño de políticas públicas, pero hay caminos que avanzan los juristas, que avanzan los abogados; es la integración del marco jurídico para poder integrar la política pública en el marco de las facultades, las acciones;

Se le vincula más con la administración. No ha sido una tradición en nuestro país, eso es reciente, llevamos veinte años en este ejercicio y de ahí se desprende lo que es el derecho a la información, los derechos culturales.

El primer enfrentamiento que hay es diferenciarse de lo que había propuesto José Vasconcelos, es decir la perspectiva de la cultura; la cultura cómo era vista cuando la formuló José Vasconcelos desde la Secretaría de Instrucción Púbica; la cultura como un apéndice de la educación, coadyubaba a la educación. Lo que quería Vasconcelos era construir un proyecto de nación, homogeneizar las características de lo mexicano, de él mexicano o mexicano; había que construir la clase media, la identidad cultural, surgen estas manifestaciones de lo que es la proyección del mexicano en el exterior, el charro mexicano, el mundo indígena representado como la persona, un hombre de sombrero de palma, calzón de manta abajo de una cactacea, son imágenes de estereotipos que empiezan a construir a partir de la construcción de la identidad.

Los derechos culturales según la Declaración de Friburgo, citada por Juan Pablo

Vasconcelos Méndez, define en su Artículo 2: Para los fines de la presente Declaración: a. El término “cultura” abarca los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las artes, las tradiciones, instituciones y modos de vida por medio de los cuales una persona o un grupo expresa su humanidad y los significados que da a su existencia y a su desarrollo; b. La expresión “identidad cultural” debe entenderse como el conjunto de referencias culturales por el cual una persona, individual o colectivamente, se define, se constituye, comunica y entiendeser reconocida en su dignidad; c. Por “comunidad cultural” se entiende un grupo de personas que comparten las referencias constitutivas de una identidad cultural común, que desean preservar y desarrollar.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Protocolo de San Salvador de la Convención Americana del 17 de noviembre de 1988 y el Catálogo de Derechos Culturales.

