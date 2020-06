Hurtan identidad a profesor de la Mixteca, se queda sin sueldo  (22:15 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de junio.

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oaxaca, 12 de junio. 852 mil pesos de un préstamo y de la compra de un vehículo, más los intereses correspondientes, dejaron sin sueldos a Emiliano R. G., profesor de educación secundaria, desde el mes de enero; le robaron su identidad.

Tenía en su cuenta bancaria el recurso del aguinaldo de 2019 y su quincena, terminó de usarlo y al vaciarla, en febrero se dio cuenta que, de 8 mil pesos que percibe, sólo le estaban llegando 500.

Acudió al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), donde le informaron que tenía un préstamo del Instituto de Salud y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por 152 mil pesos otorgado a través de Refácil y otro en Abaco, ambas afiliadas a Etesa, empresa que tiene un convenio con el gobierno, a través de la cual presuntamente adquirió también un vehículo con un monto de 650 mil pesos.

Por esa razón, de 16 mil pesos que percibe al mes, desde el mes de enero sólo le están depositando mil, “lo que cae en una irregularidad porque presuntamente, los préstamos autorizados para los docentes no deben rebasar el 40 por ciento de lo que perciben”.

“Al investigar me di cuenta de que, en efecto, está mi nombre, la clave de mi plaza, por lo que me identifiqué con mi credencial de elector, mi comprobante de domicilio y todo lo necesario para acreditar que yo no había sido quien solicitó dichos préstamos y pedir que se cancelaran”, explicó.

Para el préstamo, los timadores utilizaron un pasaporte con el nombre de la víctima, pero con una dirección de Tuxtepec, en el Istmo; para el vehículo utilizaron una licencia de conducir de una persona supuestamente con el mismo nombre, su RFC, pero originaria del Estado de México; las fotografías no coinciden entre ellas ni con el afectado.

“Desde ese momento solicité que se pararan los descuentos, pero la empresa Etesa, a pesar de que ya me acredité formalmente e hice mi solicitud, no ha querido pararlos. El ISSSTE tampoco lo ha hecho, aunque ya lo reporté”, acusó.

“Para los préstamos, quien da el número de folio es el sindicato, yo pedí el número para saber qué sindicato lo había dado, pero no me lo proporcionaron”, agregó.

DENUNCIA VARADA POR COVID-19

Ante esa situación, el profesor de la sección 59, interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), el 7 de marzo pasado, donde se inició el expediente 8441/FUCE/OAXACA/2020, por el delito de suplantación de identidad.

Por el momento, no se ha avanzado en la investigación porque, derivado de la contingencia por el Covid-19, las veces que ha acudido a la ciudad de Oaxaca a preguntar del curso de la misma, ha estado cerrada la Mesa 1, donde se lleva el caso, además de que el profesor padece diabetes y viajar constantemente aumenta sus probabilidades de contagio.

“Luego me dijeron que el trámite quedaba detenido mientras pasaba la contingencia, pero yo no puedo sobrevivir con el sueldo que estoy percibiendo ahorita, tenemos ingresos por el trabajo de mi esposa, también profesora, pero son muy pocos porque tiene menos horas asignadas”, destacó.

La víctima exigió que se paren los descuentos y le sea devuelto su dinero, pues tiene cuatro hijos; la mayor de 21 años que estudia en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la Ciudad de México para la que deben pagar hospedaje, alimentación, pasajes, y aunque por el momento no hay clases, tiene que pagar la renta.

La familia dijo temer por su integridad, pues para que se consumen estos fraudes podrían estar involucradas varias instituciones, por lo tanto, pidió una investigación exhaustiva y responsabilizó a quienes han intervenido de lo que le pudiera pasar a su familia o a él por haber interpuesto la denuncia y exigir justicia y reparación del daño.

OTROS CASOS

Hace alrededor de cinco años ocurrió un fraude que pasó casi desapercibido. Se trató de un docente, también de Huajuapan de León, a quien a través de Etesa le cobraban una televisión que no solicitó.

Luego de denunciar y varias vueltas con las autoridades, no le devolvieron su dinero, sólo le dieron una televisión a cambio.

Contrario a lo que Etesa difunde en su página web, las víctimas han señalado que este tipo de créditos son con una tasa de interés muy alta y que han descubierto que, a pesar de que terminan de pagar el monto anunciado, han seguido sus descuentos en la nómina hasta que lo reportan.

En diversos estados de la República como Veracruz, Yucatán, Puebla, Estado de México, Hidalgo, Aguascalientes, entre otros, se tiene el antecedente de fraudes de este tipo donde está involucrada dicha empresa, como lo han documentado medios de comunicación nacionales.

También ha habido intentos de cancelación del convenio que se tiene entre Etesa y el gobierno federal, sin embargo, no se ha realizado.

“Es muy contradictorio porque, por una parte, cuando un docente solicita un préstamo, le piden todos los documentos necesarios, INE, comprobante de domicilio que puede ser el recibo de luz o de teléfono, das muchas vueltas para que lo autoricen hasta que por fin se logra”, dijo.

“Pero, por otro lado, a quien haya participado en este fraude, al parecer le fue muy fácil consumarlo porque tenía pasaporte con dirección del Istmo y licencia de conducir del Estado de México, son fotografías de personas diferentes, y, por desgracia, nadie se dio cuenta”, concluyó.

