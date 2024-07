Huracán ‘Beryl’ es “extremadamente peligroso”, advierte Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de julio. El huracán Beryl avanza en el Mar Caribe como categoría cuatro y ha provocado una alerta máxima para varios países y los estados mexicanos de Yucatán y Quintana Roo, pues se espera que el próximo fin de semana toque tierra en territorio mexicano.

Después de una pérdida de fuerza que lo había degradado a la categoría tres, las primeras horas de este lunes volvió a recuperar la categoría cuatro, por lo que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos lo ha calificado como un “huracán mayor extremadamente peligroso”.

De acuerdo con el pronóstico de esta institución, la mañana de este lunes 1 de julio avanzará por las Islas Barlovento en su recorrido hacia el oeste en el Caribe, en el Océano Atlántico. Así, exhortó a la población de esta área a seguir las recomendaciones de los gobiernos locales en caso de requerirse la evacuación.

Tanto San Vicente y las Granadinas como Granada son las naciones que corren más riesgos hasta el momento por el huracán Beryl, pues se esperan vientos potencialmente catastróficos con una velocidad superior a 200 km/h, lluvias torrenciales y posibles inundaciones.

Otro de los factores de riesgo por el ciclón es una marejada ciclónica, olas y trombas dañinas, por lo que el nivel de alerta es máximo en la zona, a casi 3 mil kilómetros de la costa de Quintana Roo.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Beryl se mantendrá como un “poderoso huracán” a lo largo de la semana, aunque se espera que se degrade paulatinamente en su paso por el Mar Caribe. República Dominicana, Haití y Jamaica están bajo alerta por el paso del ciclón tropical.

La península de Yucatán y la costa de Quintana Roo tendrán también afectaciones por el paso de Beryl, aunque se pronostica que con menos intensidad.

Category 4 Major Hurricane #Beryl barreling toward the Windward Islands this morning 🌀 pic.twitter.com/2DuNmDNasn

— Zoom Earth (@zoom_earth) July 1, 2024