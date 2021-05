Huaxyacalli: Los mayores desafíos para la humanidad: Gerardo Felipe Castellanos Bolaños (13:00 h)

Gerardo Felipe Castellanos Bolaños

Oaxaca de Juárez, 14 de mayo. Los que tenemos la fortuna de vivir en Oaxaca, pensamos que no sufriremos el efecto de los problemas por el calentamiento global o que sólo es responsabilidad de los presidentes de bienes comunales o municipales que continúan autorizando a los talamontes para que sigan deforestando y degradando los bosques del pueblo; desafortunadamente no es así, es un hecho verdadero, y efectivo, que nuestros nietos, hijos y nosotros mismos no tendremos agua, alimentos y combustibles en los próximos años.

La pobreza debe ser el centro de las negociaciones; porque el hambre es la primera consecuencia del cambio climático y juntos son los mayores desafíos para la humanidad. Otro es la falta de agua, podemos tener tierra y maíz para sembrar, pero si no tenemos agua ¿qué vamos a cosechar?

Eva Kjer Hansen, ministra danesa de Agricultura, dice que la agricultura no debe ser vista solo como «parte del problema», sino como una «vía esencial» para su solución. En su opinión, si se mejoran los métodos agrícolas desde un punto de vista sostenible, se puede incrementar la productividad y combatir el hambre.

El sentido común nos dice que las inundaciones, las sequías y otros desastres naturales son resultado del cambio climático y anuncian el peligro que corremos por la disminución en la producción de alimentos.

La frecuencia e intensidad de las ondas de calor, las inundaciones y las sequías van en aumento.

Si el estado, municipios y agencias municipales no adoptan políticas de protección ambiental, se acelerará la desaparición de bosques, peces, reservas de agua dulce, y se generarán más enfermedades.

Si continúa el ritmo actual de vida, la tierra no podrá sostener a las próximas generaciones que sufrirán más escasez de agua y alimentos.

El sistema climático de la Tierra es un proceso complejo e interactivo en el que intervienen la atmósfera, la tierra, la nieve, el hielo, los océanos y los seres vivos. Dos factores producen cambios en la atmósfera: fenómenos naturales, como por ejemplo erupciones volcánicas y el aumento en los gases de efecto invernadero generados por el hombre, como el dióxido de carbono.

En 2007, el cuarto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático descubrió que el sistema climático se estaba calentando. Los científicos están más del 90 por ciento seguros de que las concentraciones de gases de efecto invernadero generadas por el hombre son la causa principal del calentamiento.

La capa de hielo de Groenlandia, donde el deshielo se está produciendo con más rapidez de lo que se había previsto, es uno de los indicadores de que se valen los científicos para averiguar la rapidez a la que están aumentando las temperaturas mundiales. Los científicos han comprobado que la actividad humana contribuye de manera significativa al calentamiento mundial.

A menos que se reduzcan rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, los científicos predicen pérdidas potenciales de hasta el 30 por ciento de las especies de animales y plantas y un aumento de 1,4 metros en el nivel del mar, para 2100.

Las regiones que reciben abundante luz del sol pueden beneficiarse de la tecnología de la energía solar, mientras que las llanuras azotadas por los vientos pueden generar energía eólica.

Desde hace más de mil años el hombre ha utilizado el viento como fuente de energía, para moler grano y bombear agua. Pero las nuevas tecnologías pueden transformar esta fuente de energía renovable en electricidad.

El maíz, que se cultiva en nuestro país, es una fuente de etanol, pero se teme que los beneficios del etanol de maíz queden neutralizados por sus efectos negativos en la disponibilidad y el precio de los alimentos. Por ello, los investigadores están estudiando otras fuentes, como la planta de panicum coloratum.

Las consecuencias del cambio climático incluyen una mayor escasez del agua, graves efectos sobre los ecosistemas y vidas y propiedades amenazadas debido a inundaciones en zonas costeras.

Además de las autoridades estatales, municipales y el sector social, el sector educativo tiene el deber de garantizar que los niños y la gente joven tengan el suficiente conocimiento y las aptitudes en las asignaturas de ciencias naturales, sociales y culturales para que puedan participar en debates democráticos sobre la distribución de recursos en el mundo y sobre el cambio climático.

