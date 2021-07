Huaxyacalli: ¡Flojonote! ¡Te espero en el coche!: Gerardo Felipe Castellanos Bolaños (12:00 h)

Gerardo Felipe Castellanos Bolaños

Oaxaca de Juárez, 31 de julio. Por la estela de perfume sabías que ya había llegado el maestro de Matemáticas. Fue el maestro más elegante. De tez blanca, bien parecido, estatura y edad media; traje, zapatos, cinturón, correa del reloj, calcetines, corbata y en temporada de frío guantes de piel, todo del mismo color; nunca repetía un traje en la semana.

Maestro de Matemáticas II –Álgebra–, grupo A. Su consentido era Antonio; durante la clase caminaba hasta situarse a su lado y poniendo la mano derecha sobre su hombro con ternura infinita le acariciaba la barba cerrada y el pelo y así se la pasaba gran parte de la hora de clase.

Hasta la fecha Antonio jura, besando la cruz, que esto no le gustaba y que consentía para que no le pidieran la clase y todos sabemos que así fue realmente; de broma le decíamos al Pato: ¡Ah! con que, con el maestro, no Antonio.

Era tanta la burla que le hacíamos que un día decidió no sentarse en el lugar dónde siempre lo hacía, que era en el centro del salón. El maestro como de costumbre, sin perder de vista el pizarrón y exponiendo la clase, se encaminó hacía el lugar donde se sentaba su favorito; se paró, como siempre lo hacía, a un lado de él, y como siempre lo hacía, con delicadeza empezó a acariciarle la cara y el pelo; pero su mano sintió algo diferente; el compañero que había ocupado el lugar de Antonio era lampiño, y así lo hizo notar el maestro y todos nos dimos cuenta, pues volteó y vio con sorpresa que no era su consentido y con un ademán de rechazo aventó al sustituto; nosotros nos moríamos de risa; no les miento, en todo el salón se oía: ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!

Desairado y molesto el maestro buscó con la mirada a Antonio y al encontrarlo le dijo: ¡A ver flojonote! ¡pasa al pizarrón! y en represalia lo exhibió ante todos como un pésimo alumno. Al final de la clase le dijo: ¡Flojonote, quiero hablar contigo! no se dieron cuenta que detrás de ellos estaba Mauro, El Burro, quien vio y escuchó y con esto fue más que suficiente para que todo el mundo supiera que el maestro le jaló suavemente la oreja a Antonio y acercándole el rostro le susurro: ¡Flojonote! ¡te espero en el coche! tal vez lo de ¡flojonote! no sea cierto, pero lo que si es cierto es que esta es una anécdota clásica que recreamos hasta la fecha jalándole la oreja a algún condiscípulo diciéndole ¡Flojonote! ¡te espero en el coche! también es cierto que Antonio jamás se volvió a sentar en otro lugar que no fuera dónde siempre lo hacía.

Creación del Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca

El Decreto Núm.5 del 29 de noviembre de 1874 establece en el Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca, con cuenta a los fondos públicos, la “enseñanza especial”, de comercio, con el siguiente plan de estudios:

Primer año:

Francés (1 hora)

Contabilidad Mercantil

Sistema Métrico y equivalencia, Moneda Nacional, y Extrajera y Teneduría de Libros (2 horas)

Segundo año:

Francés, ejercicios prácticos (1 hora)

Inglés (1 hora)

Historia del Comercio, Geografía y Estadística Mercantil (1 hora)

Economía Política y Derecho Mercantil, Territorial y Marítimo (1 hora)

Tercer año:

Inglés, ejercicios prácticos (1 hora)

Derecho Administrativo (1 hora)

Derecho Fiscal (1 hora)

La carrera de Tenedor de Libros se estableció el 16 de enero de 1875 y se impartió hasta 1921 en que se instituyó la carrera de Contador de Comercio, con un plan de estudios de 4 años; en 1932 se registró como oficial y funcionó con un presupuesto anual de $2,000.00.

En 1947 siendo Director del Instituto el Lic. Luís Castañeda Guzmán, se implantó la carrera de Contador Público y Auditor con un plan de 7 años, idéntico al que regía en la Facultad de Comercio de la UNAM, hasta 1955, pues el 17 de enero de 1955, pasa a ser Universidad “Benito Juárez” de Oaxaca, el plan mencionado se incrementó a 8 años – incluida la secundaria y la preparatoria – hasta 1958 en que, a iniciativa del Lic. Gustavo Pérez Jiménez, la carrera logra el nivel de licenciatura; el 8 de enero de 1961 se establece el plan de 5 años – después de la secundaria y la preparatoria –.

Con la elevación de la carrera de Contador Público y Auditor a nivel licenciatura, el viejo plan continúa a nivel medio, con el nombre de Contador Privado, carrera en la que se pedían como estudios previos, los de secundaria. Se imparten además las carreras de: Taquígrafo Secretario Inglés – Español, así como la enseñanza media básica. Estas carreras desaparecen gradualmente entre los años 1969 a 1971.

El 8 de enero de 1967 se pasa la Escuela al edificio de Labastida 114 y en 1973 se traslada a Ciudad Universitaria y a partir de entonces la carrera será de Licenciado en Contaduría Pública.

En 1980, la carrera de Contador Privado se transforma en Bachillerato y el 21 de abril de 1981 se crea la Maestría en Administración, con lo que asciende al rango de Facultad de Contaduría y Administración; la primera en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca.

Compartir