Huajuapan, primer municipio que festejará 200 años de la instalación de su primer ayuntamiento (20:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 5 de enero. Con el panel “El Primer Ayuntamiento de Huaxuapa 1820”, donde se analizó el contexto político, social y religioso de la víspera de la consumación de la Independencia en México, el Gobierno de Huajuapan dio inicio a la conmemoración de los 200 años de la instalación del Primer Ayuntamiento de Huajuapan.

La Presidenta Municipal de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Juanita Arcelia Cruz Cruz, dio a conocer que el día 4 de cada mes se desarrollará una actividad conmemorativa para celebrar que un 4 de julio de 1820 se instaló el Primer Ayuntamiento de Huaxuapa que encabezó a sus 26 años el General Antonio de León.

“Para el ayuntamiento es importante que este año celebremos este acontecimiento; y por lo datos históricos es el primer municipio en el Estado donde se festejarán 200 años que cumple la instalación de su primer ayuntamiento. Bienvenidos y gracias por su asistencia a este panel donde los ponentes nos darán a conocer importantes datos de este acontecimiento histórico”, puntualizó.

Al ir 200 años atrás en la historia, en enero de 1820, acontecía que todavía se esperaba una respuesta de España para que accediera a una petición añeja que desde 1812 habían hecho los “Principales” del pueblo de Huaxuapa para que se instalará un ayuntamiento en esta comunidad.

Ocho años atrás había ocurrido el sitio de 1812 en Huajuapan, suceso que no fue protagonizado por la gente local sino por foráneos. La gente de Trujano que fue perseguida de Miahuatlán por los realistas se refugiaron en Huajuapan, afirmó, el panelista, Luis de Guadalupe Ramírez.

“El territorio de Huajuapan fue ocupado como escenario, refugio y acá los sitiaron, pero la gente nativa no tuvo nada que ver con este hecho, pero también fueron sitiados, y en esa época existía una sociedad estratificada, es decir había españoles que tenían el dominio de las mejores tierras que contaban con maceguales, que era gente que ayudaba a producir el campo a cambio de dádivas”, dijo.

En el ámbito religioso el sacerdote de la comunidad era la máxima autoridad y en Huajuapan había una parroquia establecida; y en la cuestión política existía en esta demarcación una sub delegación de la intendencia del Virreinato de la Nueva España, lo equivalente a una gubernatura actual; y además existía la figura de un subdelegado, figura política que residía en Don José María Leyton.

Expuso que no había ayuntamiento sino más que un subdelegado que ordenaba a los pueblos de este Distrito, había república de “Indios” que eran lo equivalente a agencias municipales pero gobernada por nativos.

Para marzo de 1820, ocho años después, llegó la noticia que el Virreinato había aprobado para Huajuapan la instalación de un Ayuntamiento después de las gestiones que iniciaron en 1812, porque en ese año en España se creó la Constitución de Cádiz que permitía establecer ayuntamientos en las comunidades territorio de España y los Barbados.

Y al ser parte del territorio español, se dispuso que todos los pueblos con una población de mil almas en adelante podrían establecer un ayuntamiento, lo que ocurre el 2 y el 4 de julio de 1820.

Por su parte, el Cronista Municipal, Santiago Barragán Zamora, refirió que como lo mandataba la Constitución de Cádiz, quien juraba como servidor debía expresar: “Prometo cumplir y hacer cumplir las Leyes y disposiciones que de la Constitución Monárquica Española de 1812 provengan, si así lo hago el pueblo me beneficiará y si no me lo demandará”.

Formula vigente con la cual el General Antonio de León debió haber juramentado. Destacó que al establecerse este ayuntamiento el 4 de julio de 1820 contribuyó a la liberación de todo el estado de Oaxaca y resulta trascendente que integrantes de este primer ayuntamiento hayan ideado la Independencia y la hayan consumado.

Relacionado

Compartir