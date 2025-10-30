Hoy se realiza elección de director en Facultad de Enfermería en Huajuapan (12:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapn de León, Oax. 30 de octubre. Catedráticos que habían tomado la mañana del martes la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) en Huajuapan de León, liberaron la institución por la noche del mismo día, luego de llegar acuerdos relacionados con la convocatoria para elección de la nueva o nuevo director de la facultad.

El director de la facultad, Jaime Velásquez Mamani, comunicó que la liberación de la institución se logró en una mesa de diálogo que se realizó en la capital del estado, con la intervención del rector de la UABJO, Cristian Eder Carreño López.

“El minúsculo grupo se dirigió a Rectoría y el rector convocó. Obviamente como es Facultad de Enfermería, acudieron las enfermeras a negociar y pues se negoció, se quedó un acuerdo y en la noche ya fue liberada, por asuntos de índole personal. No fue asunto laboral, no fue asunto de los universitarios o alumnos, sino un asunto personal”, indicó.

Aseguró que los alumnos, catedráticos y demás de la Extensión de Putla, de acuerdo a la Ley Orgánica, tiene derecho a votar porque están en el Sistema de Control Escolar, al ser una sede de la Facultad de Enfermería en Huajuapan.

Sostuvo que todo el proceso que se realiza, desde la emisión de la convocatoria hasta el día de la votación, fue presentado para que el Consejo Universitario lo aprobará, además de que los documentos se realizaron en tiempo y forma.

“Todo está bajo escrito, otra cosa es que la ignorancia permite mencionar y hacer comentarios que no vienen al caso, pero todo está bien documentado. Efectivamente, el rector lo dijo en la noche, en la reunión, que Putla es sede de la Facultad de Enfermería Oaxaca. Ellos tendrán que sacar su primera generación y hacer las gestiones para que se independice y sea una facultad ya libre, no dependiente de Huajuapan. Pero tienen que sacar su primera generación, están a punto de sacar el próximo año y ya gestionan su libertad. Va a ser una facultad independiente y ellos tendrán que elegir sus autoridades”, insistió.

Velásquez Mamani señaló que el martes por la toma de la facultad, de la 12:00 a las 12:45 de la tarde, en la Preparatoria Número 3, estuvieron recibiendo los documentos de las y los aspirantes a director o directora de la institución.

Reveló que únicamente se registró una enfermera, por consecuencia es la única candidata oficial a directora, quien inició campaña ayer miércoles en la Facultad de Enfermería en Huajuapan y posteriormente en la Extensión de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca.

Anunció que el Consejo Electoral fue convocado a las 7 de la mañana de hoy jueves, para que instalen las mamparas y urnas, además de sellar, foliar y firmar las boletas, para evitar algún fraude.

“Se tiene que mandar un representante de la candidata para que dé fe y legalidad del evento. Las votaciones se abren a la misma hora, a las 8 de la mañana en Putla y Huajuapan, siendo a las 3 de la tarde cuando debemos terminar. Si ya votan antes los 138 alumnos que son en Putla y los 450 que son en Huajuapan, votan todos, pues ya podemos levantar, si esto sucediera, si no, hasta las 3 de la tarde, nos tenemos que esperar. Hacemos el conteo y después de terminar el conteo, el Consejo Técnico da el acta de ganador y se toma protesta la directora”, explicó.

Dijo que después de que se le tome protesta a la nueva directora, se inicia con la entrega y recepción de los documentos, bienes e inmuebles de la Facultad de Enfermería.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir