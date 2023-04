Hospitalizan de emergencia a Enrique Guzmán, esto se sabe de la salud del cantante (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de abril. Enrique Guzmán causó una gran preocupación entre sus fans durante las últimas horas debido a que se informó que tuvo que ser hospitalizado de emergencia por severos malestares estomacales, por lo cual, no pudo asistir a una conferencia de prensa en la que ofrecería todos los pormenores del concierto que tiene programado para el 7 de mayo en la Arena Ciudad de México.

La hospitalización de Enrique Guzmán se dio a conocer durante el inicio de la conferencia de prensa del concierto denominado “Los Fundadores del Rock En Español” donde estuvieron presentes algunos miembros de icónicas agrupaciones como los Hermanos Carrión, Los Locos del Ritmo, Los Hooligans, Los Rebeldes del Rock, Baby Batiz, Rockin Devils y otros, no obstante una vez que avanzó la conferencia de prensa, el rockanrollero de 80 años se comunicó a través de una video llamada y pudo charlar durante algunos minutos con los reporteros.

En sus declaraciones, Enrique Guzmán confirmó que tenía malestares estomacales, por lo que tuvo que asistir al hospital para que lo revisaran y descartaran cualquier tipo de enfermedad de gravedad, lo cual, ocurrió y tras ser medicado pudo ser dado de alta y aseguró estar en perfectas condiciones, por lo que confirmó su participación en el concierto programado para el 7 de mayo en la Arena de la Ciudad de México donde figura como el platillo fuerte junto a Roberto Jordan.

“Estoy llegando del hospital, me acaban de revisar, estoy perfectamente, nos vemos el día 7 a las 5 de la tarde ahí nos vemos”, fueron las palabras de Enrique Guzmán durante una entrevista que ofreció para “Venga la Alegría”.

Cabe mencionar que, durante la conferencia de prensa, Enrique Guzmán reconoció temerle a la muerte, pues señaló que siempre hay alguien que pelea por la herencia de quien fallece, situación que, considera, podría generarse en su familia.

“Le tengo temor, miedo no, porque finalmente la gente se tiene que morir algún día nomas’ no empujen. Juan Gabriel que era un hombre muy preparado, muy listo y muy organizado hasta él ha tenido problemas porque no falta un pende*o que detrás de la muerte de uno habrá gente que tiene ganas de quedarse con algo tuyo”, señaló el cantante de 80 años de edad.

Para finalizar, Enrique Guzmán reiteró que se encuentra en perfectas condiciones de salud y que sin problemas podrá cumplir con su concierto del próximo 7 de mayo, al cual, aseguró, está invitada su ex, Silvia Pinal, a quien le guarda un gran cariño por haber sido la madre de sus hijos y uno de sus más grandes amores.

Como se mencionó antes, Enrique Guzmán encabeza el cartel del concierto denominado “Los Fundadores del Rock en Español”, el cual, se realizará el 7 de mayo en la Arena Ciudad de México y en dicho evento también participará Roberto Jordan, Los Hermanos Carrión, Los Locos del Ritmo, Los Hooligans, Los Rebeldes del Rock, Baby Batiz, Los Rockin Devils, Chavos Ruckos y Vero Valdez, además, la conducción estará a cargo de Benny Ibarra.

El Heraldo de México/Foto: IG: eguzmanoficial

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir