Horóscopos para este fin de semana (21:15h)

Oaxaca de Juárez, 29 de diciembre. Una ayuda en la toma de decisiones puede venir de una rápida lectura matinal en los horóscopos. Este fin de semana, del 30 al 31 de diciembre, la popular especialista latinoamericana Mhoni Vidente, nos libra sus lecturas de los astros interpretadas en nuestros signos del zodiaco.

Aries

Fin de semana de toma de decisiones en las que tendrás que guardar el temperamento moderado y que piensa antes de actuar. Sé más considerado con tu pareja, el dinero no compra el amor, busca cosas más elevadas, que les den estabilidad emocional y financiera.

Tauro

La paciencia llega con el fin de semana, primero que nada, tienes que dejar ese amor del pasado que no te deja avanzar, el pasado bloquea, el presente es oportunidad del que depende el futuro. Termina y sigue. Los problemas te estresan y afectan en tu salud, déjalos pasar y no participes si no es necesario.

Géminis

En la vida todo se termina por saber, si se piensa que la libertad es hacer lo que uno quiere, entonces uno es esclavo de sus pasiones. Ten cuidado con tu desbordado goce de amor. En lo laboral reanuda los lazos benéficos en tu lugar de trabajo, este viernes es un buen día para hacerlo.

Cáncer

Planea el futuro en todos los ámbitos personales y laborales, el amor se tiene que presentar, pero necesitas estar listo para ello. Lo profesional es importante pero no tiene por qué invadir tu espacio personal y vital. Tienes dos números de buena suerte este fin de semana, el 13 y el 20.

Leo

Muchos amores, dan satisfacción inmediata pero pasajera. Concentrarse en uno, asegura un mejor futuro, y una vejez compartida. Al final, el que mucho tiene no se queda con algo. Pon atención a un ex amor que estará libre en estos días, podría ser que ahí se encuentre tu compañera de vida. La estabilidad es la respuesta.

Virgo

Sal y busca estabilidad en la pareja, deja de concentrarte en tu familia, está bien, pero forma la tuya. Esto incluye vivir con tus progenitores. Los miedos nos detienen y abstienen de oportunidades de gran interés, este fin de semana pon todo lo negativo de lado y sal por las buenas oportunidades.

Libra

Los pensamientos se quedan de lado, es hora de pasar a los hechos, sal y disfruta de tu familia y de tu pareja, actúa sin imaginar lo que pudo o podría ser. El ser humano es a menudo víctima de pensamientos que no puede controlar, lo mejor es salir y enfrentarse a acciones presentes que te den motivación real.

Si no tienes pareja, este fin de semana será el momento adecuado para conocer a gente muy interesante. Aprovecha de la motivación de los nuevos encuentros, para darle de nuevo, la importancia que merece a tu salud. Sé decisivo en completa tus proyectos, tanto personales como laborales.

Sagitario

La vida está hecha de responsabilidades, sobre todo cuando se tiene que avanzar. Entonces, concéntrate y da lo mejor, de nueva cuenta, en lo que te ha hecho crecer. Cuidado con perder cosas de valor, sólo mantén la alerta normal y de costumbre.

Capricornio

O de Aries o de Tauro, te llegará un amor, pero es importante tener confianza en sí mismo. Dale mayor importancia a lo espiritual, es cuenta más que cualquier otra cosa, lo que sucede es que el ser humano es muy visual, y eso lo distrae en lo superfluo. El amor, está muy cerca, se tiene que estar atento.

Acuario

En lo profesional, las oportunidades de ascenso están a la vuelta de la esquina, pon atención a los signos que te llevan a ellas. En lo sentimental, este fin de semana, pinta también bastante bien. La tristeza es parte de la vida, la obsesión por la felicidad paradójicamente te lleva al lado melancólico. Acepta extrañar momentos o a personas del pasado.

Piscis

Renovar con la naturaleza es una idea muy adecuada, además, esto te complementa en la mejora de tu estado de salud, que ha estado sufriendo con la falta de motivación y la tristeza. Siente el aire libre y piensa en nuevos caminos que te lleven por momentos más cómodos en todos los ámbitos.

