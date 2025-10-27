Es tiempo de cuidar tu alimentación. Te llega un regalo inesperado de un amor nuevo. Debes completar tus actividades y cerrar círculos. Propuesta de amor verdadero en estos días. En la carta del tarot salió “As de Oros”, tu buena suerte sigue con más fuerza en cuestión laboral. Si tienes planes de ir al extranjero a trabajar, hazlo. Esta semana será de mucho trabajo por cierre de mes y proyectos. La mejor inversión es uno mismo, así que no pienses tanto para hacer cambios estéticos. Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 03, 25 y 27, tu color es el azul fuerte y naranja, tu signo compatible en el amor es Acuario y Virgo. Vas por el camino correcto, no te distraigas en situaciones negativas. El Arcángel Miguel será quien te ayude a salir adelante de cualquier problema que se te presente. Invócalo y pídele que te aleje las energías negativas y el mal de ojo.

Cómprate un reloj para estar siempre a tiempo. En esta semana, el Arcángel Jofiel te ayudará a realizar tus sueños quitando obstáculos del camino. No dudes en invocarlo cuando necesites protección. Se acerca el final de una situación difícil que venías arrastrando. Te llegará una propuesta de trabajo nuevo. En el amor, seguirás estable; para los solteros, un amor del signo de fuego llegará. Tendrás un préstamo bancario para emprender. En la carta del tarot salió “El Sol”, te dominará y te ayudará a crecer en lo personal. Si tienes un problema fuerte, deja que te dé el sol en la cara para atraer pensamientos positivos. Tú eres el gemelo, y eso te hace voluble e indeciso. Revisa deudas y pagos atrasados para sanar tu economía. Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 01, 16 y 69, tu color es el verde y amarillo, y tu punto débil es el riñón y las infecciones.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 – Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Debes perdonarte y perdonar a quienes te hicieron daño, para no cargar energías negativas. Tu signo tiende a guardar rencor, y eso te hace daño. Ten confianza en ti mismo, te irá muy bien. Cuídate de problemas legales o de deudas; resuélvelos a tiempo. Para los que están casados, tendrán un embarazo en puerta. En la carta del tarot salió “La Torre”, será una semana de energías revueltas y de mucho estrés. Trata de mantener una buena actitud y deja que todo fluya; todo saldrá bien. Semana de trámites para salir de viaje. Festejas a un familiar y recibes una sorpresa amorosa de alguien del signo Piscis, Libra o Escorpión. Tus números mágicos son 05, 15 y 24, tu color es el verde y amarillo, y tu punto débil es la tiroides y las hormonas. Será una semana de infinita abundancia, así que pide y se te dará. El Arcángel Ariel te ayudará a alcanzar el éxito que tanto deseas.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 – Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu signo atravesará días de mucha fuerza amorosa y felicidad. Te ayudará a crecer profesionalmente. Vuelve a estudiar una carrera universitaria para estar más capacitado. Días para reinventarte y alcanzar el éxito. Los bienes son para remediar males, así que no dudes en vender algo si es necesario para pagar deudas. En la carta del tarot salió “La Rueda de la Fortuna”, es momento de estar arriba. No te rindas y sigue tus planes, que se cumplirán. No des tanta importancia a situaciones que no lo merecen; tienes el poder de quitarte lo negativo con solo desearlo. Días de buenas noticias, nuevos proyectos y viajes constantes. Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 11, 17 y 58, tu color es el azul y morado, y tu punto débil es la espalda baja y la cadera. Propuesta de amor verdadero con signos de Aries y Sagitario. El Arcángel Chamuel te protegerá de todo lo negativo.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 – Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

No platiques tus metas ni planes para evitar que te los arruinen. Esta semana, dos golpes de suerte te rodearán con los números 06, 29 y 30. Tu color es el rojo y amarillo, y tu punto débil es la migraña y el cerebro; sal a caminar para relajarte. Tu signo compatible en el amor es Tauro y Géminis. El Arcángel Gabriel te guiará en los nuevos retos de tu vida. Busca hacer todo de la mejor manera y alcanzar el éxito; evita las energías negativas por envidia. Te protegerá y enviará mensajes divinos para ayudarte. Te llegará una sorpresa económica y el pago de una deuda del pasado. Semana para resolver asuntos legales de pensión o migración. En la carta del tarot salió “La Templanza”, recuerda no estar siempre a la defensiva. Ten calma y podrás solucionar todo. Cuídate de las personas con las que trabajas, no todos te desean bien.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 – Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El Arcángel Raguel que su nombre significa que Ve a Dios es el ángel de la serenidad así que te recomiendo que siempre estás intranquilo que si no sabes que hacer ante un problema lo invoques para que con su fuerza espiritual te ayude a estar bien se recomienda siempre traer algo de plata para protección y prender una vela de color verde en su honor En la carta del tarot te salió el diablo que nos dice que es el momento de sacarte la lotería que la buena suerte te llegara muy fuerte en estos días con tus números mágicos 07,19 y 23 solo trata de no platicar tu buena racha para que no te bloqueen tu buena energía, esta carta del diablo te pide que te cuides de hechizos y brujerías de personas que fueron algo tuyo así es mejor protegerte y dejar el pasado atrás, tu mejor día es el viernes tu signo compatible en el amor es Géminis, Leo y Acuario propuesta de matrimonio próximamente, tu punto débil es el tobillo y la pierna trata de no caerte, haces unos pagos para tu casa o departamento.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 – Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Decides irte unos días de viaje y lo estás planeando, solo trata de no gastar de más para que después no tengas problemas de economía. El Arcángel Rafael es tu protector que significa sanado por Dios así que cada vez que te sientas enfermo y con las presiones en tu vida invócalo para que te ayude a sanarte en también en todos los sentidos recomienda ponerse un listo rojo en el tobillo y traer su imagen en la cartera para que tengas una vida más feliz. Te salió la carta de la Estrella y junto a tu cumpleaños es la combinación perfecta de la buena suerte y que tus energías cósmicas estén alineadas así que no lo dudes va a ser unos días increíbles que recibes un regalo que no esperabas que te va a dar mucha alegría. Tu mejor día es el miércoles tus números mágicos son 05,14 y 16 tu color es el negro y blanco tu punto débil es el estómago e intestino trata de comer más saludable, tus signos compatibles en el amor es Piscis, Aries y Cáncer, tomas un curso de idiomas para estar más capacitado.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 – Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Un amor del pasado te busca para volver daté oportunidad de amar, te invitan a poner un negocio haz lo que te va a ir de lo mejor, compras muebles para tu casa para vivir más cómodamente. En la carta del tarot te salió el Loco que significa que estás en el momento de poner en acción todas tus proyectos de trabajo que la buena suerte te va a estar rodean solo trata de asesorarte mejor en cualquier compra que vayas a realizar para que no tengas problemas de fraude, tus números mágicos son 18,32 y 44. Tu color es el rojo y naranja tu punto débil es la espalda y presión alta sigue con tu buena alimentación y régimen de ejercicio que eso te mantendrá mejor, tus signos compatibles en el amor es Leo y Géminis, el Arcángel Miguel que significa que van a ser unos días de fuerza espiritual muy elevada y que vas a tener la oportunidad de vencer cualquier obstáculo que se te presente solo invócalo y pídele protección y también este arcángel te ayuda a cortar brujerías y energías negativas que tengas a tu alrededor solo trata de cargar su imagen en la cartera y ponerse un listón rojo en el tobillo izquierdo.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 – Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recuerda que en la vida todo es disciplina y orden que esas palabras son la clave del éxito, el Arcángel Rafael es el que te va a estar ayudando en estos días para que tengas esa fortaleza de espíritu y de salud que es fundamental en nuestra vida y también este arcángel tiene la facultad de quitar de tu vida las malas amistades y amores tóxicos es decir limpia por completo tu contorno de vida. En la carta del tarot te salió el Mundo que nos indica que para ser feliz que no dejes de hacer tus planes por las personas que te rodean que si no te van a acompañar en tu recorrido de tu existencia es mejor dejarlos atrás y tu seguir adelante con tus proyectos y planes a futuro recuerda que hay personas en el momento, pero no son para siempre, esta carta también te dice que hagas tus maletas que ya te vas de viaje que te vas a divertir mucho, tu mejor día es el viernes tus números mágicos son 08,19 y 33 tu color es el rojo y negro tu punto débil es la gastritis y estómago trata de comer más saludable y no dejar de hacer ejercicio. complicadas.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 – Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En la carta del carruaje te salió para decirte que es tu momento de ser feliz que pongas primero el yo y a no pensar tanto en los que te rodean que a veces solo buscan abusar de tu generosidad solo te quitan tus energías positivas así que es el momento de romper con todo lo que te hace daño y empezar a vivir plenamente, tu mejor día es el martes tus números mágicos son 02,10 y 21 tu color es el amarillo y naranja tu punto débil los pulmones y garganta recuerda vivir aquí el ahora para ser feliz, tu signo compatible para el amor es Aries y Géminis. El Arcángel Metratron es el que te va a guiar en estos días para que tu vida se vuelva a reacomodar y sacar todo lo que negativo que te venía rodean recuerda que el arcángel tiene la facultad de ayudarte y ser tu protector así que pide que se te dará, semana de estar con muy buena actitud y la llegada de un dinero extra, te haces unos arreglos de cirugía estética, ten invitan a un negocio tú trata de aceptarlo y juntar dos o más ingresos en tu vida.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 – Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Semana de salir de viaje para visitar a unos familiares, cuidarte de los chismes y malos entendidos, trata de no platicar de más. Tu mejor día es el viernes. La carta del tarot El Emperador va a ser tu guía en esta semana para decirte que llegó tu momento de ser grande, de aceptar ese mejor puesto o el buscar un proyecto que te dé más jerarquía y ganancias económicas. Esta carta del tarot te reacomoda las energías y seguirás brillando sin límites. Tus números mágicos son 09,26 y 77, tu color es el verde y blanco, tus signos compatibles son Escorpión, Sagitario y Cáncer. Aléjate del caos y conflicto busca la paz interior, el Arcángel Gabriel es el que te va a acompañar en esta semana y sentir su protección divina recuerda que este arcángel significa justicia de Dios que sin duda para tu signo de piscis te dice que es el momento del perdón y no cargar con energías negativas que no son tuyas. Para los piscis que están estudiando les viene una propuesta de una beca para una unos estudios superiores en otro país.