Horas espejo, ¿buenas o malas?: Los números repetidos de mala suerte (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de diciembre. Cuando buscamos señales, a veces no se manifiestan y sin duda nos preguntamos el por qué no nos suceden las cosas que queremos; sin embargo, hay ocasiones que, sin buscar, encontramos aquellos destellos que nos manda el universo y que ayudan para que recordemos que podemos encomendarnos a algo más fuerte que nosotros.

En ese sentido, dentro del mundo de la numerología, existen las horas espejo, mismas que podrían ser de mala suerte y una señal que el universo manda para que nos prevengamos de cosas o situaciones que pueden pasar, así que hay que estar muy atentos a lo que pasa cuando se presenta este fenómeno tan peculiar.

¿Qué son las horas espejo?

Muchas veces, durante nuestras actividades diarias, es muy común que veamos el reloj por equis o ye razón y encontremos combinaciones de horas dobles, tales como el 11:11, 13:13: o 18:18. Sin duda, lo primero que pensamos es en pedir un deseo, pues creemos que son de buena suerte y que es una coincidencia increíble.

Pero estos números dobles, mismos que se conocen como horas espejo, es porque el universo nos manda una señal. Normalmente, el encontrar estos simbolismos son de buenas sensaciones y mensajes positivos para que confiemos en el destino y en lo que viene, pero hay algunas que son de mala suerte o que avisan sobre cosas malas.

¿Cuáles son las horas espejo que no son tan buenas?

Dentro de las horas espejo, existen algunas que no son tan buenas, mismas que no se consideran números ángel que nos impulsan a ir hacia adelante. Es por eso que te vamos a dejar las horas espejo que no son tan buenas.

06:06: Es una hora espejo muy oscura, ya que desde hace muchos tiempos está relacionado con el mal. Además, si pasas por una ruptura amorosa, es muy importante que pongas una atención especial tu bienestar físico y mental para evitar enfermedades.

10:10: Si bien se considera como un número con nuevos comienzos, la realidad es que cuando la veamos nos advierte sobre posibles dificultades y envidias que pueden estropear nuestros planes a futuro.

12:12: Si esta hora aparece cuando bajamos la mirada al reloj, lo mejor es repensar nuestras decisiones; tal vez nos estamos precipitando y debamos tomar más tiempo para meditar sobre un tema en particular que nos esté haciendo ruido.

13:13: Una de las que más hay que cuidarnos, ya que nos advierte sobre la posible traición de alguien que es muy cercano a nosotros, por lo que es una señal para que cuidemos nuestra intimidad y seamos más discretos sobre a quién le confiamos nuestras preocupaciones y secretos, ya que las pueden usar en nuestra contra.

Información de:https://www.panoramaweb.com.mx/

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir