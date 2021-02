Hombre intentó matar a su jefe agregando saliva con Covid-19 a una bebida (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de febrero. Un atípico intento de asesinato se vivió en Turquía, pues un ex empleado de una concesionaria de automóviles trató de matar a su jefe agregando saliva con Covid-19 a una bebida para causarle la enfermedad y posibles complicaciones severas.

De acuerdo con el periódico local Hurriyet, el jefe de la concesionaria de autos, de nombre Ibrahim Unverdi, solicitó a uno de sus ex empleados, identificado como Ramazan Cimen, entregar el dinero correspondiente a a venta de un vehículo que había venido, sin embargo, el empleado se resistió durante días, hecho que generó que el patrón interpusiera una denuncia por robo.

Sin embargo, en su defensa el trabajador argumentó que él había entregado el dinero a otra persona, sin embargo, esto no rectificó la postura del jefe, quien además decidió hacer público el caso ante las constantes respuestas negativas por parte de Ramazan.

Como venganza ante lo que el ex trabajador calificó como falta de confianza de su jefe, Ramazan Cimen compró saliva con Covid-19 a una persona infectada, misma que posteriormente colocó en una bebida que le entregó a su ex jefe esperando que la bebiera, sin pensar que podría poner en riesgo a su esposa y familiares.

Afortunadamente para Ibrahim y su familia, alguien se percató de la intención del ex trabajador y de inmediato alertó al jefe para evitar que bebiera el regalo que le hizo Ramazan.

Tras lo sucedido, Ibrahim Unverdi relató que afortunadamente no se contagió con Covid-19 y se dijo sorprendido por la manera en la que su ex trabajador intentó vengarse de él.

“Esta es la primera vez que escucho de una técnica de asesinato tan extraña. Gracias a Dios no me enferme. Dio siempre está con los buenos”, explicó el hombre víctima de este atípico acto de venganza.

Sin embargo días después Ibrahim recibió nuevas amenazas por parte de su ex empleado, en esta ocasión las amenazas de muerte fueron anunciadas mediante mensajes de texto, hecho por el que el trabajador de la concesionaria tomó medidas al respecto, pues Ramazan aseguró que le dispararía en la cabeza, hecho sobre el cual también opinó.

“Mi madre y mi padre tienen una enfermedad crónica. Si me contagio con Covid-19, podría ponerlos en riesgo… Al menos si me disparara en la cabeza yo sería el único en morir. No hay necesidad de ser tan malvado”, agregó.

Información de:Publimetro/Foto: Especial The Hurriyet

