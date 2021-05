Hombre corta sus vacaciones después de ver cómo pateaban a su perro en una guardería (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de mayo.Mike LaSalvia dejó sus vacaciones en México para regresar temprano a su casa en Ohio después de ver a su Pit Bull, Leo, patear y arrastrar por el piso en una cámara web de la guardería para perros donde se había estado quedando. Tails R Waggin Doggie Daycare tiene 3 ubicaciones en el área de Akron y Leo se estaba quedando en la de Tallmadge.

Leo se ha alojado en esta guardería para perros en particular varias veces sin ningún problema, pero cuando LaSilvia rebobinó la cinta de la cámara web el 15 de diciembre, se horrorizó al ver a un trabajador de la guardería patear a Leo dos veces y arrastrarlo por el piso por el cuello. El padre perro llamó a su hermana para que recogiera a Leo e inmediatamente se fue de México para regresar a casa y reunirse con él.

Vea un clip de noticias sobre el incidente a continuación. (Advertencia: contiene imágenes del maltrato de Leo).

La propietaria y fundadora de Tails R Waggin, Rebecca Brockmeyer, le dijo a FOX8 que la mujer en el video era la propietaria de la franquicia de 2 ubicaciones de Tails R Waggin, incluida la que Leo había estado alojando. Su contrato de franquicia ha sido revocado desde que salió a la luz este video y tiene prohibido el acceso a la propiedad.

Brockmeyer emitió un comunicado en un intento de asegurar a otros clientes que este tipo de comportamiento no será tolerado por ningún empleado. Ella dijo:

“Concluyo mi declaración con una súplica al público para que no agrupe a toda esta empresa y a todos sus increíbles miembros del personal en un incidente en el que ninguno de ellos estuvo involucrado o participó. Estamos trabajando en una resolución rápida y efectiva para asegurar esto nunca vuelve a suceder en una de nuestras instalaciones ”.

Eso no es suficiente para LaSilvia, que planea presentar un informe policial.

En otro giro, la mujer del video emitió un comunicado el lunes intentando explicar sus acciones. Aquí es en su totalidad:

“El videoclip que ahora circula en Internet de un incidente que ocurrió en nuestra ubicación de Tallmadge me muestra manejando a un perro con rudeza.

Estoy de acuerdo en que el video en sí, visto sin contexto, es muy perturbador. Quiero que mis compañeros amantes de los perros sepan el resto de la historia directamente de mí.

Al comienzo del video, cuando dejé que el pitbull saliera al área común, inmediatamente se acercó a la espalda de otro perro. El pelo del pitbull estaba erizado y gruñía en voz baja, tres signos muy distintos de un ataque inminente. Fue en ese mismo momento que tomé la decisión en una fracción de segundo de someter al pit bull para protegernos a mí y a los dos perros. En la emoción del momento, me asusté y reaccioné instintivamente.

He trabajado con perros durante 9 años y he visto el terrible daño que puede causar un ataque de perro a perro, y me moví rápidamente para eliminar esa posibilidad.

No puedo empezar a decirles cuánto lamento el dolor que esto ha causado al dueño y la familia del pit bull, así como a nuestros clientes.

Me siento muy mal por lo que pasó.

Atentamente,

Amy Beach, propietaria de

Tails R Waggin, Tallmadge, Ohio “

