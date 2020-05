Hombre con síntomas de Covid-19 fallece afuera del Hospital La Raza, esperaba atención (+video) (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de mayo. Un hombre perdió la vida luego de esperar a que lo atendieran afuera del Hospital La Raza del IMSS en la Ciudad de México.

De acuerdo con medios, el hombre presentaba síntomas relacionados a la enfermedad, tales como calentura, dolor de pecho y falta de aire desde hace 10 días; por lo que el sábado se realizó la prueba del Covid-19 y este miércoles fue notificado que era positivo al virus.

@telediario ✔@telediario #LoÚltimo Fallece hombre, presuntamente por #COVID19, a las afueras del Hospital La Raza del @Tu_IMSS el reporte con @marce_reportera#TelediarioEnEl6 con @azucenau y @janupi | #EnDirecto http://bit.ly/2LzaeTD 49

Ismael Morales, hijo del fallecido, afirmó que cuando los malestares se agudizaron, decidieron llevarlo al Hospital de La Raza, donde le fue negada la atención en reiteradas ocasiones.

“Salieron dos camilleros no tenían protección, ni siquiera guantes y cuando les dije que era confirmado por COVID no se quiso acercar nadie, dijeron que sacaran los insumos o alguien que tuviera el equipo necesario, pero tardaron como cinco o 10 minutos, mi papá se venía infartando, ya no tenía signos vitales, nos dieron dar una vuelta enorme, no se podía entrar por ningún lado, me tuve que meter en sentido contrario”, detalló.

Agregó que debido a la tardanza de la ambulancia, decidieron llevar al hombre en el auto al hospital al paso de 30 minutos, y 20 minutos después de que se pusieron en camino recibieron la llamada de que se encontraba afuera de su domicilio.

“Ya venía con signos vitales nulos y acaban de confirmar su fallecimiento, dicen que van a llamar al MP para saber cuáles son las causas de su muerte y por qué lo traíamos en un auto. Nosotros hablamos al 911 y las ambulancias tardaron. Se tardaron alrededor de 30 minutos y yo decidí sacarlo, nos hablaron 20 minutos después de salir, o sea 50 minutos después que ya estaba la ambulancia afuera de la casa”, contó.

Información de Telediario/vía.www.24-horas.mx/Foto:captura de pantalla

Compartir