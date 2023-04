Hombre agrede a dueña de perro, acción desata críticas (21:30 h)

Ciudad de México, 8 de abril. Un hombre agredió a una dueña de un perro después de que ambas mascotas pelearan; el video se viralizó y desató críticas entre los usuarios.

Foto:Captura de pantalla|VIDEO: Agrede a dueña de un perro después de que ambas mascotas pelearan © Proporcionado por 24 Horas

Una mujer denunció por medio de su cuenta de TikTok a un hombre quien la agredió después de que ambos perros pelearan.

Ante esto la dueña tomó la decisión de grabar la reacción del hombre, pues éste manifestó su enojo hasta incluso le tiró el teléfono celular con un manotazo por lo que la grabación se paró.

La usuaria explicó que se encontraba comiendo en la colonia Roma cuando pasó el señor con un perro a lado de su mesa:

“Mi perro no salta con todos los perros que pasan, pero en esta ocasión sí lo hizo y, cómo sucede en muchas veces, se empezaron a pelear”, mencionó.

Posteriormente tras el altercado ella le preguntó al hombre si su mascota estaba lesionada y vacunada, sin embargo, no consiguió respuesta:

“Me empezó a gritar y a insultar diciéndome que no lo tenía amarrado. Yo le dije que no era mi culpa que los perros se hubieran atacado y que sí estaba amarrado, pero qué sucedió tan rápido mientras yo comía que no alcancé a sujetar la correa”, detalló.

Además la usuaria también aseguró que el sujeto fingió que su perro estaba lastimado.

Además la usuaria también aseguró que el sujeto fingió que su perro estaba lastimado. En el clip que ha circulado en redes se escucha como ambos dueños se ofenden, sin embargo, el hombre se regresó para enfrentar a la mujer: “Este perro muerde y esta pendeja no le pone bozal”, dijo. La mujer confesó que su perro está esterilizado y cuenta con su esquema de vacunas completo, además consideró que no es peligroso: “A los míos ya los han agredido antes y sabemos que a veces suceden este tipo de accidentes. Siempre he sido asertiva con los dueños que no tienen la culpa”, reveló. El video desató diversas opiniones entre los usuarios, en su mayoría fueron empáticos con la mujer mientras que otros le sugirieron que le pusiera un bozal a su perro: “Cómo sea debe de haber respeto pero yo veo que en muchos lugares hay peleas y no de perros de los dueños por los perros omg que ya termine esa moda”. “Es obligatorio el bozal, y más si es un perro no entrenado y de raza considerada peligrosa”. “Amor con amor se paga ella lo ofendió y él reaccionó. Simplemente”. “Perritoooo!!!! Ponle correa a tu dueño!!! Es un peligro para la sociedad!!!!!”. “La cara de vergüenza de su propio perro lo dice todo”.

