¡Héroe! Niño regala jersey autografiado a aficionada para salvarla de trifulca en el Querétaro vs. Atlas (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de marzo. En medio de la polémica por los hechos violentos suscitados durante el partido Querétaro vs Atlas este sábado 6 de marzo donde en una trifulca nunca antes vista, una chica de 20 años aficionada del club Atlas, compartió un hecho ejemplar que un niño tuvo con ella al regalarle su jersey y que lograra salir del estadio La Corregidora en Querétaro.

Ante los hechos violentos y durante la confusión en el Querétaro vs Atlas, la chica publicó en su cuenta de redes sociales de Twitter el gran gesto que tuvo un niño al darle su jersey que estaba autografiado para que lograra salir ilesa de la trifulca masiva donde de acuerdo a declaraciones públicas de los asistentes al partido de fútbol, se agredió a personas solamente por el jersey que portaban, sin diferenciar que fueran mujeres.

La chica subió una fotografía del jersey que le ofreciera un niño donde se aprecian los autógrafos sobre el mismo y escribió que recuerda muy bien al chico, a quien espera que sus publicaciones en redes sociales puedan llegar.

La idea es que pueda hallar al niño que la ayudó durante el partido Querétaro vs Atlas para que le regrese su jersey autografiado, así que se busca vía internet a este chico que la ayudó para poder salir ilesa del lugar.

La chica explicó que tras la violencia desatada en el estadio La Corregidora quedó en shock pues jamás imaginó tener que estar resguardada en un túnel con miedo a ser agredida y observar niños llorando, familias huyendo y gente pateándole la cabeza a otros.

Jamás a mis 20 años pensé vivir algo así, le doy gracias a dios poder haber salido bien dentro de lo que cabe, ese momento no se lo deseo a nadie.

El fútbol no es esto, el fútbol no es lágrimas, el fútbol no es miedo y mucho menos sangre!

— Malcriada como Nairobi. (@Bichiyal_12) March 6, 2022