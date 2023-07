¡Hermoso! Papá acompaña a su hija al estreno de Barbie vestido de rosa (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de julio. ¡Rompiendo estereotipos! En redes se viralizó un clip que captó el hermoso momento que vivió una pequeña junto a su padre durante el estreno de Barbie, pues este para estar ad hoc se vistió de rosa.

Una gran admiración causó Eleazar Rodríguez Hernández, operador de grúas de Nuevo Laredo, Tamaulipas , quien con el fin de ver feliz a su pequeña durante el estreno de Barbie , cumplió el único deseo, el cual era ir vestido de rosa, como parte del mood por la película.

Según relató el padre de familia en su publicación en Facebook, su hija le dijo: “Papi, llévame al estrenó de Barbie, pero tienes que ponerte algo rosa o te dará vergüenza”.

Posterior a ello, Eleazar, mencionó que probablemente a la que le daría vergüenza seria a otra, y es que “no dejó ni las botas”, ya que, en las imágenes que compartió el hombre que maneja “la grúa del grillo”, se le ve portando una falda tipo tutu en color rosa al igual que una blusa sin mangas y un sombrero tipo vaquero con estola en el mismo color.

Por su vestimenta ,el papá rápidamente se viralizó en redes tras robar la atención de los presentes en un Cinépolis de Nuevo Laredo, ya que demostró que los superhéroes no siempre vienen acompañados de capas sino también de faldas y crinolinas, con el fin de darle un momento de alegría a los pequeños, tal como Eleazar a su hija, por quien incluso “se pega un tiro con el diablo si es posible” .

“Ya fuera de mame:

Esas publicaciones las hice sin afán de querer sobresalir yo solo hice lo que mi hija quería que fuéramos vestidos igual y por ella me pego un tiro con el diablo si es posible.

Gracias a cada uno por sus comentarios son más los buenos

Créanme que un tutu y vestir de rosa no te hace ni más ni menos hombre los tengo bien puestos por eso lo cumplí y ella fue tan feliz”, escribió el hombre a quien internautas apodaron “Barbie operadora de grúas” .

Reacciones en redes :

“Que lindo detalle .. muchas felicidades por lograr a ser feliz pequeña “.

“Wow, me sorprendió, la verdad, la mayoría de hombres, en su masculinidad, lo mas seguro es que dirían a sus hijas, ni loco lo haría, y quizá hasta decir, No, yo no iré a ver esa película. Es un Gran padre, y serán lindos recuerdos para su hija, y en su momento quizá hasta sea divertido ese recuerdo. Felicidades“.

“Se ve precioso oiga, un saludo desde New York“.

“Siempre quise un papá que hiciera algo así por mi eres el papá más a toda madre que cualquier nena puede pedir“.

