Hermosillo revienta al Vasco Aguirre por convocar a Berterame: “Increíble, no es congruente” (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de octubre. Javier Aguirre sorprendió al convocar a Germán Berterame para los duelos amistosos de fecha FIFA que tendrá la Selección mexicana ante Valencia y Estados Unidos los días 12 y 15 de octubre.

Revienta al Vasco

El llamado del delantero de Monterrey no fue bien recibido por el exfutbolista Carlos Hermosillo, quien aseguró que no tenía los argumentos necesarios para vestir la playera Tricolor.

“Yo nunca he estado de acuerdo con los naturalizados y nunca lo voy a estar, menos en este llamado. Si vamos a lo que ha hecho Germán Berterame desde que llegó tiene 169 partidos, 58 goles y tres asistencias. En los últimos dos torneos hizo 12 goles. Yo siempre digo, ‘ya te naturalizaste’, haz la diferencia”, mencionó durante el programa La Última Palabra.

En ese sentido, el Grandote de Cerro Azul lamentó que México no pueda tener una selección de puros jugadores nacidos en el país teniendo 140 millones de habitantes.

“Somos 140 millones de habitantes en este país, ¿no podemos tener una Selección de 22 jugadores nacidos aquí? Es por la falta de trabajo. Es increíble, tú vas a otro país y te tardas 2-3 años en naturalizarte. Aquí es muy rápido para un jugador. Lo que falta es trabajo y darle oportunidad a los jóvenes”, añadió.

Por último, Carlos Hermosillo lanzó un fuerte mensaje al Vasco Aguirre, asegurando que su discurso no concuerda con la convocatoria del delantero argentino.

“Con este verso de Javier Aguirre, ‘si mi país me lo pide yo voy a venir’, muy patriótico, como que tampoco es congruente, no me gusta. Hay una cosa, te naturalizas porque amas al país o porque te conviene y puedes jugar un Mundial, es diferente”, sentenció.

Es importante mencionar que recientemente Germán Berterame se vio envuelto en la polémica por lesionar a Avilés Hurtado en el duelo entre Rayados y FC Juárez.

Esta situación generó controversia debido a que el atacante de Bravos perdonó al ariete de 25 años para que no fuera inhabilitado, por lo que han corrido rumores de que esto se dio para no boicotear su llamado al combinado azteca.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir