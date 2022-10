¿Hay puente para el Día de Muertos 2022? (14:00 h)

Según el calendario católico, el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos y corresponde a los niños o muertos chiquitos, mientras que el 2 de noviembre es llamado el Día de los Muertos, es decir, todos los adultos.

El martes 1 y miércoles 2 de noviembre se hacen ofrendas a niños y adultos, pero según el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el miércoles 2 de noviembre no es un día de descanso oficial, pero sí se suspenderán las clases por el Día de Muertos.

Este año no habrá visita a panteones; siento nostalgia por las luces tenues que no van a iluminar, las risas de los niños que no se van a escuchar, las canciones rancheras que no se van a cantar y las fogatas que no se van a encender.

Día de Muertos en Metepec, 2018. pic.twitter.com/9ici1YRJCI

— Dan (@DanieMct) November 1, 2020