Haxyaclli: Villa Alta, su historia: Gerardo Felipe Castellanos Bolaños (15:30 h)

“El libro del Profesor Abraham Luna Sandoval… refleja las inquietudes de un hombre conocedor del terreno que explora, la urdimbre en donde se van entrelazando los datos históricos – bibliográficos y los que concede la oralidad, así lo van dejando asentado a lo largo de la lectura en donde, sin duda alguna, confluyen plenamente la intensidad del pensamiento y la lucidez de la reflexión.”

Siendo un niño de quinto año de primaria en la Anexa a la Normal, 1958, conocí al normalista Abraham Luna Sandoval al que desde entonces volví a ver a intervalos; el reencuentro fue a fines del mes de abril de este año, 2019, en que el Profesor Abraham Luna Sandoval, personalmente me obsequió un ejemplar de su libro Datos para la Historia de Villa Alta que estoy estudiando y descubriendo la razón por la cuál los invasores españoles a su llegada a Huaxyacac, subieron de inmediato a la Villa Alta

“La inquietud y el gusto entonces por la historia lo trae en la sangre y en el corazón el maestro Abraham, ya que tuvo su principal incentivo y fuente de consulta en su señor padre, por lo tanto él sabe perfectamente lo que implica escribir acerca de los aconteceres de su comunidad: la continuidad de una herencia congénita y el amor a la tierra en dónde la vida y el destino le dieron el espacio de llegar a la vida.” Escribe en la presentación del libro Hugo Miranda Segura.

Me parece ineludible, escribe Hugo Miranda Segura, “señalar que siendo tan pocas las obras de esta naturaleza que tratan temas tan “íntimos” desde la perspectiva de la historia local, la presente aportación, fruto del esfuerzo y dedicación del profesor Abraham Luna Sandoval merecerá –sin duda alguna–, el debido reconocimiento de todo paisano de la Sierra “Juárez” que, de manera sincera y despojado de todo prejuicio se asome a la lectura de “Datos para la historia de Villa Alta”.

Agradezco a ese Alguien que me hizo la pregunta, ¿Qué sabe usted de la historia de Villa Alta?, porque esta pregunta me hizo recapacitar que no sabía nada y que como villalteco tenía la obligación de saber y conocer la historia de mi pueblo, si no en su totalidad, si sus generalidades y además dar a conocer esta historia a mis conciudadanos. Queda pues a su disposición y crítica esta compilación que he llamado “Datos para la Historia de Villa Alta”.

Todos los pueblos que se localizan en la frontera del territorio mixe, el padre Gay los conoce como pueblos Netzichus –Lachirioag, Yatee, San Andrés Yaá, Lachitaá, Betaza, Roayaga– y fueron fundados por los ejércitos del Rey Zapoteco Zaachila I, (1386 – 1420) quien ordenó a sus tropas que se establecieran en esos parajes y sirvieran de avanzada para detener los constantes ataques de las tribus mixes.

El llano de los guayabines –LA CI WIZE–, nombre zapoteco del lugar donde se encuentra situada la población de Villa Alta actualmente, probablemente estaba habitado por familias zapotecas a la llegada de los invasores españoles; por ende, los españoles, tlaxcaltecas y mexicas no fueron los primeros en poblar esta zona.

Luna Sandoval dedica un capítulo a Villa Alta a finales del Virreinato, la Reforma y el Porfiriato ha la lucha hasta principios del siglo XX.

Otro capítulo, el quinto, se refiere íntegramente a la lucha de los villaltecos por salir del olvido y atraso en que el gobierno del priato lo mantuvo y los sigue manteniendo; pero también la crítica sobre algunos ciudadanos que siguen empecinados en servirse y no servir y robar descaradamente al pueblo.

En el sexto capítulo, Luna Sandoval incluye en su libro Datos para la Historia de Villa Alta, documentos, biografías y monografías que quizá sirvan para aclarar algunos hechos, dudas y acontecimientos que pueden ser útiles en el futuro.

El holocausto y el genocidio cometido por los invasores españoles; mercenarios, aventureros, ex presidiarios analfabetos en su mayoría, enfermos de viruela y sífilis, con perros cebados para matar indios, caballos acostumbrados a embestir, con armaduras y armas de fuego, con un hambre infinita de oro, pero igual robaban piedras preciosas, obras de arte, tierras y violaban y asesinaban mujeres.

