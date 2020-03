Hasta abril la inauguración del hospital de Tlaxiaco; 20 % de equipo médico era rentado (10:20 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de marzo. El gobierno de la República postergó hasta el 1 de abril del año en curso la inauguración del Hospital Rural IMSS Bienestar de este municipio, en virtud de que el Instituto Mexicano del Seguro Social se percató que el 20 por ciento del equipo médico instalado por el gobierno estatal era rentado.

Ante la comitiva presidencial, encabezada por el titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, el director general del IMSS, Zoé Robledo ofreció sus disculpas al pueblo de Tlaxiaco, “porque casi, casi, les fallamos”.

Dijo que el presidente les ha enseñado a no mentir, no robar y no traicionar, por lo que no hubiera sido válido que el presidente López Obrador cortara un listón, develara una placa e inmediatamente después se hubiera acercado un poblador de la Mixteca y le hubieran dicho: “no, todavía no empezamos a trabajar”.

“Este hospital tiene un deshonroso récord: tres veces se ha inaugurado. La primera vez lo hizo Felipe Calderón y el entonces gobernador Ulises Ruiz, quienes engañaron a la gente y no les preocupaba en absoluto porque veían el tema de salud solamente a partir de los votos; nosotros no somos iguales y no íbamos a hacer lo mismo, por eso y hablando con toda la verdad, esto es un logro del pueblo de Tlaxiaco y les queremos pedir su autorización para que el 1 de abril esté en operación este hospital, para que estén todos los médicos, enfermeras, todo el personal”, señaló.

Comentó que el miércoles pasado se enteraron que se habían adquirido el 20 por ciento de equipo en una renta por 15 días y que era equipo usado, situación que la platicaron con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

“Habrá un momento para revisar qué pasó ahí, pero el presidente López Obrador nos dio la instrucción de que estuviera todo el equipo, hicimos cálculo y un ejercicio para que en 24 horas ese 20 por ciento estuviera hoy aquí; es el corazón de un hospital ese 20 por ciento, lo que hace que un hospital funcione”.

Agradeció a las fuerzas armadas del país porque ayer dos aviones del Ejército cargaron cerca de 20 toneladas de equipo y aterrizaron cerca de las 3 horas del viernes en el aeropuerto de Oaxaca y dos trailers del Ejército trajeron el equipo al hospital, lo que hace que ahora esté al 97 por ciento.

“Pero este 3 por ciento es suficiente para decir esperen unos días más, en 10 días estará ya funcionando, porque no queremos ser como aquellos que dijeron y no hicieron, no queremos ser como esos que decían y mentían a la gente”.

El funcionario federal aseguró que este hospital está destinado a ser el mejor del programa IMSS Bienestar de todo el país y es el primero del programa que crece en número de especialidades.

Por otra parte, anunció que por disposición del presidente López Obrador el antiguo hospital rural de este municipio permanecerá para el régimen ordinario de atención, pero también funcionará como área de urgencia en primera atención, lo que permitirá canalizar a los pacientes más graves al nuevo nosocomio.

Añadió que además funcionará como una Unidad de Control Metabólico; y, asimismo, servirá de Centro de Capacitación del Personal del IMSS Bienestar.

Destacó que ante la contingencia que se vive por el COVID-19 el antiguo hospital se convertirá en el centro de recepción de todas las personas que tengan sospecha de coronavirus, para hospitalizarlos y brindarles las atenciones requeridas.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a regresar a Tlaxiaco el próximo 1 de abril para, ahora sí, inaugurar el Hospital Rural IMSS Bienestar.

Información de: www.nvi.noticias.com.mx

Compartir