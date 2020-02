Harrison Ford está en México, pide mejores políticas migratorias (13:30 h)

Por esta razón, el actor de 77 años afirmó que actualmente las políticas ambientales en Estados Unidos contra el cambio climático han sido desfavorables, asimismo señaló que otro de los grandes problemas de su país son las políticas migratorias.

“Estamos enfrentándonos a ciertos problemas de presión en Estados Unidos y estamos tratando de solucionarlo. Necesitamos una política completa en materia migratoria, necesitamos y liderazgo moral, Estados Unidos ha perdido algo de credibilidad en el mundo y estamos ansiosos de volverla a tenerla. Estamos luchando, aunque Estados Unidos se haya salido del Tratado de París. A pesar de la falta de interés por parte del gobierno en el ámbito ambiental estamos intentando que todo vaya mejor”, afirmó Harrison Ford.

Durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en la Ciudad de México, Ford destacó que para él fue gratificante protagonizar esta cinta en la que interpreta a John Thornton, un hombre solitario que se embarca a una aventura a lado de Buck, un perro que de descubrirá su lado salvaje.

Además, el actor quien ha protagonizado exitosas sagas como Indiana Jones y Star Wars afirmó que con esta cinta muestra el valor de la verdadera amistad y está enfocada a la familia.

“Todo lo que lo rodea el libro es muy valioso, es una narración muy poderosa porque se describe la naturaleza gráficamente (…) Las sagas en las que he trabajado son para la familia y han pasado de generaciones en generaciones, entonces me parece que este proyecto sigue con esta línea que ha tenido mi carrera. Además me gustó el riesgo de la animación digital”, comentó.

