Hallan muerta a la nieta de Bob Kennedy (21:03 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de abril. El clan de los Kennedy vuelve a ser golpeado por la tragedia, un drama esta vez indirectamente relacionado con el coronavirus. La policía del estado de Maryland localizó anoche el cadáver de Maeve Kennedy Townsend McKean, nieta de Bob Kennedy, que había sido vista por última vez el jueves en una canoa a la deriva junto con su hijo Gideon, de ocho años, cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado. La gigantesca bahía de Chesapeake (Maryland), a la que habían ido a buscar refugio durante la cuarentena obligatoria decretada en toda la región, ha acabado siendo su tumba.

“Queríamos que los niños tuvieran más espacio para correr”, explicó su marido, David McKean, tras conocerse la desaparición. Por eso, en lugar de quedarse en su domicilio de Washington, la familia –compuesta por dos hijos más, Gabriella, de siete años, y Toby, de dos– optó por trasladarse a una casa vacía que la madre de Maeve tiene en Shady Side, al sur de Annapolis. McKean, abogado, ha reconstruido lo que cree que sucedió la fatídica tarde del pasado jueves.

Madre e hijo se encontraban jugando a la pelota junto a la pequeña cala de detrás de la casa cuando esta se les fue al agua y se subieron a la canoa para tratar de recogerla. En contra de lo que sugería la calma de la cala, las aguas del Atlántico no estaban tranquilas. Había vientos de casi 50 kilómetros por hora y olas de cerca de un metro. “De alguna manera, fueron arrastrados por el viento” a la gran bahía. “Llegaron más lejos de lo que podían remar y no pudieron volver a entrar”.

A los treinta minutos, un vecino dio aviso a la policía de que había dos personas en una pequeña embarcación aguas adentro. Fue la última vez que se les vio con vida. La canoa apareció, volcada, una decena de millas al sur del lugar de donde había partido dos horas antes. Las tareas de rescate se sucedieron hasta el viernes por la noche, cuando se concluyó que no cabía encontrarles con vida.

“Con enorme tristeza, quiero compartir la noticia de que la búsqueda de mi querida hija Maeve y mi nieto Gideon ha pasado de ser una misión de rescate a una misión de recuperación”, anunció, Kath­leen Kennedy Townsend, exvicegobernadora de Maryland, hija de Bob, el fiscal general asesinado en 1968, y sobrina nieta del malogrado presidente John F. Kennedy. “Han pasado más de 24 horas y las posibilidades de que hayan sobrevivido son increíblemente pequeñas. Está claro que Maeve y Gideon han fallecido”, escribió en Facebook su marido y padre, que expresó su deseo de que pronto se pudiera localizar sus cuerpos. Anoche, la policía Maryland anunció que mediante el uso del sónar habían encontrado el cadáver de la mujer un par de kilómetros al sur de Shady Sade. Hoy se retomarán las labores de búsqueda para intentar localizar al pequeño.

“Maeve era una persona vital. Siempre sabías cuando estaba en la habitación. Su risa era ruidosa, desvergonzada y contagiosa. Todo lo hacía entregándose a fondo, dando todo su corazón”, recordó su madre. De 40 años, Maeve, abogada de formación, trabajó como voluntaria en Mozambique en el Peace Corps (Cuerpo de Paz), el programa creado por su tío abuelo cuando era presidente, y actualmente era la directora ejecutiva de un programa de salud global de la universidad Georgetown, donde impartía clases de bioética y derechos humanos como profesora adjunta.

Su primo, el congresista Joe Kennedy III , de 39 años, ha explicado conmovido en un mensaje de vídeo que un día antes de desaparecer Maeve, con la que mantenía una estrecha relación al ser miembros de la misma generación había enviado un poema a la lista de correo de su familia, en el que hay unas 40 personas. Eran los versos de When this is over (Cuando todo esto acabe), el texto de Laura Kelly Fanucci que millones de personas de todo el mundo han compartido para infundirse esperanza en estos duros momentos.

La tragedia se suma a la larga lista de desgracias (asesinatos, suicidios, accidentes de avión o esquí, sobredosis…) que han sacudido a la dinastía política más famosa de Estados Unidos, de origen irlandés, desde su fundación. Joseph P. Kennedy jr., el mayor de los hijos del patriarca Joseph P. Kennedy, falleció en 1944 en un accidente de avión durante la Segunda Guerra Mundial. JFK, el 35.º presidente de EE.UU., fue asesinado en Dallas en 1963. Su hermano Robert Kennedy, exfiscal general, muy implicado en la lucha por los derechos civiles, fue muerto a tiros en 1968 dos meses antes del asesinato de Martin Luther King.

En 1999, el hijo del presidente Kennedy, John F. Kennedy Jr, murió junto a su esposa en 1999 cuando su avioneta, en la que viajaba con su mujer y su cuñada, se precipitó al mar cerca de Cape Cod, donde la familia ha vivido tanto momentos felices como episodios trágicos, como el accidente de coche del senador Ted Kennedy en 1969 en la isla de Chappaquiddick, en el que falleció su secretaria, un suceso que a punto estuvo de truncar su carrera política al saber que abandonó el lugar de los hechos y tardó un día en avisar a la policía. Los cachorros del clan Kennedy llevaban un tiempo alejados de los titulares y la tragedia cuando el pasado verano, una prima de Maeve, Saoirse Kennedy Hill, falleció allí de una sobredosis a los 22 años. Hasta la semana pasada, esta era la última tragedia de la leyenda negra de la maldición de los Kennedy, que persigue a la familia.

