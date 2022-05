Hackean WhatsApp del edil de Tlaxiaco (11:30 h)

Saúl Salazar

El presidente municipal de Tlaxiaco, Miguel Pérez Vásquez, informó que por unos minutos fue hackeada su cuenta de WhatsApp, lo cual minutos después logró recuperar.

Indicó que alrededor de las 10 de la noche de este domingo, le enviaron un mensaje para que autorizará que su WhatsApp fuera abierto en otro teléfono celular.

“Nos enviaron los códigos, estuvieron intentando seis veces, como a las 2 de la mañana, pudieron por unos minutos abrir mi WhatsApp en otro dispositivo. Porque así me lo marcaba, pero luego pudimos restablecerlo no pasó a mayores, no pudieron enviar ningún mensaje, porque estuve muy pendiente ahí como los amigos, conocidos y familiares. Para que no se prestará a cualquier extorsión que es muy común cuando hackeadan”, reveló.

Refirió que de inmediato reforzó la seguridad de la aplicación y de su teléfono celular, para evitar que tratarán nuevamente de hackear su cuenta de WhatsApp.

Señaló que es la primera vez que le ocurre, pero en caso de que vuelva a suceder, interpondría la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

“Lo que, sí hemos notado, como un hecho aislado, sin embargo, es importante hacer el apunte, ya que hemos tenido, en las últimas dos semanas demasiadas cuentas falsas que han estado desprestigiando el trabajo que estamos haciendo, como presidente municipal y ayuntamiento. Incluso vía inbox de cuentas falsas nos hacen llegar señalamientos absurdos e infundados, no sé si tengan que ver con un asunto político o quieren generar alguna otra intención”, detalló.

Aseguró que como autoridad municipal seguirán trabajando, ya que no ocultan nada, que la administración que encabeza ha sido de puertas abiertas, pues por primera vez en Tlaxiaco se realizan sesiones de cabildo, a las que pueden acudir los ciudadanos y al mismo tiempo las transmiten a través de redes sociales.

Expresó que los días jueves atienden a la ciudadanía en el palacio municipal, y después de las 5 de la tarde lo hacen de manera virtual, con aquellas personas que no pudieron acudir.

