Habitantes de San Bartolo Soyaltepec bloquean la supercarretera Oaxaca-Cuacnopalan, exigen cumplimiento de acuerdos pactados con Segego (13:45 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 15 de diciembre. Pobladores de San Bartolo Soyaltepec, bloquearon el paso sobre la supercarretera Oaxaca-Tehuacán-Cuacnopalan, a la altura del entronque con Nochixtlán.

Los habitantes, exigieron a la autoridad municipal el cumplimiento de los acuerdos pactados ante la Secretaría General de Gobierno (Segego).

Indicaron que el municipio no ha atendido las demandas de las agencias como Guadalupe Gavillera y San Isidro Tejocotal.

Advirtieron que no se retirarán y no permitirán el paso a los conductores hasta que la Segego no intervenga y se destituya al Cabildo Municipal.

Compartir