Gusanos devoradores de plástico, una pequeña solución para un gran problema (21:15 h)

Oaxaca de Juárez,22 de diciembre. Un mundo sin plásticos resulta difícil de imaginar en nuestros días. En nuestra casa, en la calle, en el trabajo y hasta en nuestra ropa tenemos material plástico. Este material se ha vuelto omnipresente en nuestras vidas y, desde que se empezó a producir a escala industrial en 1950, ha aumentado sin parar y a niveles alarmantes.

En un estudio, publicado en Science Advances hace dos años, indicaba que de las 8.300 millones de toneladas de plásticos producidas en la historia hay un 30% que aún sigue en uso. El resto, unos 6.000 millones de toneladas, se han convertido en residuos. Del total de estos residuos, sólo el 9% ha sido reciclado, el 12% ha sido incinerado y el 79% ha ido a parar a vertederos o arrojado al medio ambiente.

Esta ingente cantidad de plástico es un grave problema medioambiental de difícil solución. Pero, aunque parezca increíble, un pequeño gusano de la harina (Tenebrio molitor) podría ofrecernos esperanza.

De acuerdo con un nuevo estudio, realizado en la Universidad de Stanford y publicado en Environmental Science & Technology, estos gusanos no solo pueden consumir varias formas de plástico, como lo han demostrado investigaciones anteriores, sino que también pueden comer poliestireno que contiene un aditivo químico tóxico y aún así son capaces de transformarlo en materia prima rica en proteínas.

El estudio es el primero en observar dónde terminan los productos químicos en el plástico después de descomponerse en materia natural: el intestino de un gusano de harina amarillo, en este caso, prueba que se puede conseguir algo valioso de los residuos plásticos.

Es sorprendente que los gusanos de la harina puedan comer un aditivo químico sin que se acumule en su cuerpo con el tiempo

ANJA MALAWI BRANDON Autora principal del estudio

“Definitivamente, esto no es lo que esperábamos encontrar”, dijo la autora principal del estudio, Anja Malawi Brandon. “Es sorprendente que los gusanos de la harina puedan comer un aditivo químico sin que se acumule en su cuerpo con el tiempo”.

En trabajos anteriores, los investigadores revelaron que los gusanos de la harina, que son fáciles de cultivar y ampliamente utilizados como alimento para animales que van desde pollos y serpientes hasta peces y camarones, pueden subsistir con una dieta de varios tipos de plástico. Descubrieron que los microorganismos en las tripas de los gusanos biodegradan el plástico. Sin embargo, persistió la preocupación sobre si era seguro usar estos gusanos como alimento para otros animales, dada la posibilidad de que los químicos dañinos, presentes en los aditivos plásticos, se acumulasen en su cuerpo con el tiempo.

Este trabajo proporciona una respuesta a muchas personas que nos preguntaron si es seguro alimentar a los animales con gusanos de la harina que comieron espuma de poliestireno

WEI-MIN WU Coautor del estudio

“Este trabajo proporciona una respuesta a muchas personas que nos preguntaron si es seguro alimentar a los animales con gusanos de la harina que comieron espuma de poliestireno”, dijo Wei-Min Wu, Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de Stanford que ha liderado o colaborado en la mayoría de los estudios de Stanford sobre gusanos de la harina que comen plástico.

Solución a la espuma de poliestireno

Brandon, Wu y sus colegas analizaron la espuma de poliestireno o poliestireno, un plástico común que generalmente se usa para paquetería y aislamiento. Es un material muy difícil de reciclar debido a su baja densidad y volumen. Además, contiene un retardante de llama llamado hexabromociclododecano, o HBCD. El aditivo es uno de los muchos utilizados para mejorar las propiedades de fabricación de plásticos o disminuir la inflamabilidad.

Entre los muchos aditivos químicos que se le añaden al polietireno, el HBCD es uno de los más tóxicos. Pueden tener importantes impactos en la salud y el medio ambiente, que van desde la alteración endocrina hasta la neurotoxicidad. Debido a esto, la Unión Europea planea prohibir el HBCD, y la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU está evaluando su riesgo.

Los gusanos expulsaron alrededor del 90 por ciento de esta sustancia tóxica en tan solo 24 horas y el 100% después de 48 horas

Los gusanos de la harina en el experimento excretaron aproximadamente la mitad del poliestireno que consumieron. Fueron pequeños fragmentos parcialmente degradados y la otra mitad lo expulsaron como dióxido de carbono. En total expulsaron alrededor del 90 por ciento de esta sustancia tóxica en tan solo 24 horas y el 100% después de 48 horas.

En conclusión, los gusanos de la harina alimentados con una dieta de poliestireno cargado de HBCD eran tan saludables como aquellos que comían una dieta normal. Lo mismo ocurrió con los camarones alimentados con una dieta a base de gusanos de la harina que ingirieron HBCD.

Según los autores del estudio, el plástico en las tripas de los gusanos de la harina probablemente jugó un papel importante en la concentración y eliminación del HBCD.

Los gusanos de la harina alimentados con una dieta de poliestireno cargado de HBCD eran tan saludables como aquellos que comían una dieta normal. Lo mismo ocurrió con los camarones alimentados con una dieta a base de gusanos de la harina que ingirieron HBCD

Los investigadores reconocen que el HBCD excretado por el gusano de la harina todavía representa un peligro, y que otros aditivos plásticos comunes pueden tener diferentes destinos dentro de los gusanos de la harina. Aunque este esperanzador hallazgo supone un paso para encontrar la solución para la crisis mundial de los desechos plásticos. Pero, estos advierten que la única respuesta efectiva pasa solo por materiales biodegradables que sustituyan definitivamente el plástico.

