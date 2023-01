Guillermo del Toro obtiene tres nominaciones en los BAFTA (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de enero. Esta tarde fueron anunciados los nominados a los Premios BAFTA que reconocen a lo mejor del cine en el Reino Unido. En medio de esto el director mexicano Guillermo del Toro obtuvo tres por su película Pinocchio.

Las categorías en las que compite son por Mejor Animación, Mejor Guión y Mejor Diseño de Producción.

Por su parte Alejandro González Iñárritu no fue nominado por su filme Bardo.

Los premios serán entregados el próximo 19 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres.

En las categoría de Mejor Película están participando: All Quiet On The Western Front, Elvis, The Banshees of Inisherin, Tár y Everything Everywhere All At Once.

En cuanto a la categoría de Mejor Película en Lengua No Inglesa se encuentra Argentina 1985, Corsage, All Quiet On The Western Front, Decision To Leave y The Quiet Girl.

Aquí otras nominaciones.

Mejor dirección:

Edward Berger por Sin novedad en el frente

Martin McDonagh por Almas en pena de Inisherin

Park Chan-wook por Decision to Leave

Dan Kwan & Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes

Todd Field por TAR

Gina Prince-Bythewood por La mujer rey

Mejor Actriz

Cate Blanchett por TÁR

Viola Davis por La mujer rey

Danielle Deadwyler por Till

Ana de Armas por Blonde

Emma Thompson por Buena suerte, Leo Grande

Michelle Yeoh por Todo a la vez en todas partes

Mejor Actor

Austin Butler por ‘Elvis’

Colin Farrell por ‘Almas en pena de Inisherin’

Brendan Fraser por ‘La ballena (The Whale)’

Daryl McCormack por ‘Buena suerte, Leo Grande’

Paul Mescal por ‘Aftersun’

Bill Nighy por ‘Living’

Mejor Actriz de Reparto

Angela Bassett por ‘Black Panther: Wakanda Forever’

Hong Chau por ‘La ballena (The Whale)’

Kerry Condon por ‘Almas en pena de Inisherin’

Dolly de Leon por ‘El triángulo de la tristeza’

Jamie Lee Curtis por ‘Todo a la vez en todas partes’

Carey Mulligan por ‘Al descubierto’

Mejor Actor de Reparto

Brendan Gleeson por ‘Almas en pena de Inisherin’

Barry Keoghan por ‘Almas en pena de Inisherin’

Ke Huy Quan por ‘Todo a la vez en todas partes’

Eddie Redmayne por ‘El ángel de la muerte’

Albrecht Schuch por ‘Sin novedad en el frente’

Micheal Ward por ‘El imperio de la luz’

Mejor Película Británica

‘Aftersun’

‘Almas en pena de Inisherin’

‘Brian y Charles’

‘El imperio de la luz’

‘Buena suerte, Leo Grande’

‘Living’

‘Matilda, de Roald Dahl: El musical’

‘Mira cómo corren’

‘Las nadadoras’

‘El prodigio’

Mejor Documental

‘All that Breathes’ (Shaunak Sen)

‘La belleza y el dolor’ (Laura Poitras)

‘Fire of Love’ (Sara Dosa)

‘Moonage Daydream’ (Brett Morgen)

‘Navalny’ (Daniel Roher)

Mejor Guión Orginal

Martin McDonagh por ‘Almas en pena de Inisherin’

Daniel Kwan & Daniel Scheinert por ‘Todo a la vez en todas partes’

Steven Spielberg & Tony Kushner por ‘Los Fabelman’

Todd Field por ‘TÁR’

Ruben Östlund por ‘El triángulo de la tristeza’

Mejor Guión Adaptado

Edward Berger por ‘Sin novedad en el frente’

Kazuo Ishiguro por ‘Living’

Colm Bairéad por ‘The Quiet Girl’

Rebecca Lenkiewicz por ‘Al descubierto’

Samuel D. Hunter por ‘La ballena (The Whale)’

Revelación Británica.

Charlotte Wells por ‘Aftersun’

Georgia Oakley y Hélène Sifre por ‘Blue Jean’

Marie Lidén por ‘Electric Malady’

Katy Brand por ‘Buena suerte, Leo Grande’

Maia Kenworthy por ‘Rebellion’

