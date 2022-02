Guillermo del Toro obtiene 4 nominaciones a los Oscar 2022 incluida Mejor Película (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de febrero. El cineasta mexicano, Guillermo del Toro, obtuvo hoy, 8 de febrero de 2022, cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2022, incluida Mejor Película por ‘El callejón de las almas perdidas’ (‘Nightmare Alley’).

