Guelaguetza Digital fortalece la educación en Oaxaca (13:45 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de agosto. En un acto sin precedentes celebrado en la Plaza de la Danza, el gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, encabezó la entrega de 3,500 computadoras portátiles destinadas a estudiantes de educación media superior, como parte de la estrategia denominada “Guelaguetza Digital: Compartiendo tecnología para aprender”. Esta acción tiene como objetivo fortalecer a los subsistemas COBAO, CECyTE, IEBO y CSEIIO, ampliando las oportunidades de miles de jóvenes oaxaqueños.

En la ceremonia participó el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Ray Chagoya Villanueva, quien destacó que este esfuerzo conjunto representa una inversión directa en el futuro de la juventud, al dotarlos de herramientas que facilitan el aprendizaje y los acercan a las competencias tecnológicas que exige el mundo actual.

El evento contó además con la presencia de la secretaria de Educación Pública, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, la presidenta honoraria del DIF Estatal, Irma Bolaños Quijano, integrantes del Cabildo, autoridades municipales y educativas, así como estudiantes beneficiarios que se dieron cita para recibir este apoyo histórico.

Ray Chagoya subrayó que la Guelaguetza Digital es un símbolo de progreso y unidad, que refleja la visión transformadora de la Primavera Oaxaqueña y confirma que los resultados llegan a estudiantes, familias y comunidades enteras.

Con acciones como esta, el Gobierno del Estado y el Municipio de Oaxaca de Juárez consolidan su compromiso con una ciudad limpia, segura y con oportunidades para la juventud, reforzando los valores cívicos y el espíritu de transformación que impulsa a la capital.

