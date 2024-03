Guardia Nacional toma el campo de golf en Huatulco en Oaxaca; es para distraer dice Salinas Pliego (18:15 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de marzo. Por instrucciones de la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde elementos de la Guardia Nacional montaron un impresionante operativo para tomar las instalaciones del Campo de Golf de Tangolunda en Huatulco.

Esta tarde, en medio de un operativo los efectivos de la Guardia Nacional cumplieron la orden de la titular de la Segob, y tomaron el Campo de Golf Tangolunda ante las miradas atónitas de los trabajadores y vecinos del lugar.

Y es que esta acción de los uniformados se da en una polémica de dichos y ataques entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresario Ricardo Salinas Pliego quien tiene una concesión vigente hasta el 2027.

Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo al empresario dueño de TV Azteca, ante el constante acoso del Gobierno de la 4T.

Adivinen quién amaneció enojado y mandó a la GN a golpear al pueblo trabajador en Huatulco?. Pobre pueblo al que burlescamente llaman “bueno y sabio”, contra ellos y sus derechos laborales va la GN a desposeer al sindicato de empleados locales, la represión enviada por la… https://t.co/2xK5qBX3pg — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 14, 2024

A través de su cuenta de X. el empresario escribió, “Adivinen quién amaneció enojado y mandó a la GN a golpear al pueblo trabajador en Huatulco?. Pobre pueblo al que burlescamente llaman “bueno y sabio”, contra ellos y sus derechos laborales va la GN a desposeer al sindicato de empleados locales, la represión enviada por la secretaria de gobernación… la niña esta de apellido Alcalde”.

“Les voy a recomendar a los trabajadores que contraten a su papá Arturo Alcalde, que es EXPERTO EN DERECHO LABORAL y tiene buenas conexiones, para que la regañe. Ahora si que aquí aplica eso de acusarla con su papá”.

Señaló que este gobierno de los abrazos y no balazos, con esta acción quita el trabajo y sustento de decenas de trabajadores quienes se quedan en la incertidumbre de los que va a suceder con ellos, “Mexicanos, grábenselo bien: Para los criminales abrazos, y para los trabajadores madrazos y balazos”.

En otro mensaje en la misma red social, señaló, que esta acción es una más del Gobierno de la 4T para distraer a los mexicanos, “Pruebas sobran, ¿no ha escuchado los audios, no sabe de los contratos, no ha visto los testimonios?, Pero como no les conviene pues dirán que esas no son pruebas”.

“Se les está cayendo el país y como ahora #NosFaltan44 pues quieren distraer persiguiendo un “campo de golf diabólico” jajaja