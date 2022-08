Guardia Nacional es una simulación; 80 % de sus miembros vienen de las fuerzas armadas (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de agosto. Como una simulación, así calificaron expertos a la Guardia Nacional, pues a pesar de ser una institución adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el 80% de sus más de 100,000 integrantes forman parte de las Fuerzas Armadas.

“En los hechos es una extensión de las Fuerzas Armadas, dato importantísimo, más o menos 80% de la Guardia Nacional no labora en la Guardia Nacional, no cobra en la Guardia Nacional, no tiene plaza en la Guardia Nacional. Tiene plaza y cobra sueldo en la Defensa Nacional y en la Secretaría de Marina”, afirmó Alejandro Hope, experto en seguridad pública e integrante del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, creado en junio de 2019.

El pasado 30 de junio, la Guardia Nacional cumplió tres años de su despliegue por el país. Inició con alrededor de 70,000 elementos, sin embargo, hoy su fuerza operativa es de 118,188 elementos.

Hope comentó que en el aniversario de la Guardia Nacional, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio muestra de que la corporación es una extensión de la Secretaría de la Defensa, pues los únicos oradores fueron el secretario Luis Cresencio Sandoval y el titular de Ejecutivo federal. El general Luis Rodríguez Bucio no estuvo presente a causa de un contagio de covid-19.

De las más de 100,000 elementos de la Guardia Nacional, 23,000 sí están adscritos a esa corporación, mientras 79,000 forman parte de la Sedena y Semar, pero hoy están asignados a la corporación adscrita a la Secretaría de Seguridad.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, advirtió que en el actual sexenio las Fuerzas Armadas han tomado un papel protagónico por lo que incluso ya no se habla solo de militarización, sino de militarismo.

“Ya no es un tema cuantitativo de cuántas tareas les han dado, también ya es un tema cualitativo, cómo están queriendo cambiar la cultura civilista por una cultura militarista. Estas responsabilidades van más allá de las funciones que tenían antes, entonces lo están sobre explotando y yo me pregunto si 227 funciones de las cuales solo 43 están marcadas en la Ley de Seguridad si en realidad pueden cumplir con todas estas funciones”, alertó.

Si bien en los tres años que lleva de funcionamiento, la Guardia Nacional ha incrementado en 68% el número de sus efectivos, la violencia no cede. Antes de su puesta en marcha en tareas de seguridad, el promedio de muertes violentas en el país era de 83 cada día; 36 meses después ese delito se ubica en 100 asesinatos violentos cada 24 horas.

Morera planteó que el despliegue de los elementos de la Guardia Nacional no está justificado, pues el número de guardias que tenemos en los estados no corresponde a la incidencia delictiva de las entidades. Por ejemplo, dijo que Guanajuato, a pesar de ser el estado más violento del país, tiene la mitad de guardias asignados a la Ciudad de México.

También alertó que en esta administración a las Fuerzas Armadas se les ha privilegiado en su presupuesto, pues junto a la Guardia Nacional, la Sedena y Marina, cuentan con recursos por más de 230,000 millones de pesos.

“El presupuesto de 2022 asignado a las Fuerzas Armadas y a la SSPC asciende a 235 mil millones de pesos. Tan solo la Sedena y la GN estarían ejerciendo un presupuesto de cerca de 170 mil millones de pesos, 9% más que lo aprobado para 2021 y 80% más que en 2020”, refiere el reporte Guardia Nacional, tres años de definición militarista.

Crecen plazas de las Fuerzas Armadas

Estefanía Vela, directora Ejecutiva de Intersecta, alertó que la constitución se está incumpliendo porque la Guardia Nacional fue constituida bajo un modelo civil, pero en la operación está a cargo de las Fuerzas Armadas.

“El hecho de que se quiera cambiar la constitución es porque se va a tratar de formalizar lo que de facto ocurre”, alertó.

La experta señaló que la Sedena se ha convertido en una supersecretaría, no solo por las múltiples funciones que se le han asignado en esta administración, también porque en este sexenio ha incrementado el número de plazas.

“Hay esta base de datos de plazas presupuestarias de la Secretaría de Hacienda. Por ejemplo, durante el sexenio de Calderón la Secretaria de la Defensa Nacional era la cuarta institución con más plazas, ahorita es la segunda, solo le gana el IMSS….De 2018 a 2022 se fueron a 215,000 a 260,000”, dijo.

80% de la GN carece de exámenes de Control de Confianza

Conforme avanza el sexenio los pendientes se acumulan. Y uno de los más importantes es terminar la certificación y capacitar tanto a los integrantes de la Guardia Nacional (GN) como a los de las policías de los tres niveles de gobierno.

Sin embargo, a casi tres años de la conformación del cuerpo armado propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el cual prometió resolver los problemas de inseguridad en el país, así como de corrupción y de falta de coordinación entre las fuerzas encargadas de velar por el bien de los mexicanos, los resultados dejan mucho que desear.

Cifras oficiales del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, revelan que a noviembre del año pasado, 80 por ciento de los elementos que conforman la Guardia Nacional carecen de certificación y no han aprobado los exámenes de control de confianza, es decir, de los 100 mil 480 miembros desplegados en el país, 79 mil 485 elementos no cumplían con los requisitos mínimos.

La fecha que originalmente establecía la Ley de la Guardia Nacional (LGN) para que el cien por ciento de sus integrantes cuenten con el Certificado Único Policial (CUP), el cual en teoría debería ser obligatorio para todo aquel que forme parte de la institución, caducó el 28 de mayo pasado.

Por este motivo, el 23 de julio de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 1/v-se/2021 de la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), mediante el cual se acordó ampliar el plazo establecido —únicamente para este cuerpo armado— para que la Guardia Nacional tenga para cumplir con los requisitos hasta el 31 de mayo de 2024.

“Tercero. Las instituciones de seguridad pública con excepción de la Guardia Nacional deberán cumplir los requisitos para que, al 31 de marzo de 2022, sus integrantes obtengan el Certificado Único Policial por parte de los CECC’s. El plazo para que los elementos de la Guardia Nacional obtengan el CUP será al 31 de mayo de 2024” se lee en el DOF.

Entre los argumentos que las autoridades esgrimieron para justificar la falta de avances en esta materia, la cual es fundamental para revertir la crisis de inseguridad por la que atraviesa México, está la pandemia provocada por el COVID-19, sin embargo, a la fecha no se ha dado a conocer una nueva estrategia o un plan de trabajo que les permita ponerse al corriente; tampoco se informó a detalle cuáles fueron las fallas que les han impedido cumplir con esta tarea más allá de la crisis sanitaria.

Cambiar el chip para la certificación

Respecto a la complicada situación por la que atraviesan los cuerpos de seguridad en el país, Reporte Índigo conversó con Erubiel Tirado, coordinador del diplomado de Seguridad, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, quien opina que una de las causas por las cuales no se han realizado las certificaciones es porque a los militares no les gusta realizarla.

“Buena parte de los integrantes de la Guardia Nacional son militares, y a los militares no les gusta tener que cumplir con estas medidas, pues son procesos enfocados para la policía, una institución que muchos de ellos la consideran por debajo de su categoría. Un efecto que a su vez se ha visto replicado con las policías del país, cuyos mandos se han ido militarizando”, dice el experto en la materia.

Tirado advierte que no llevar a cabo lo que establece la ley trae consigo serias repercusiones, pues deja en evidencia que no contamos con un sistema de seguridad pública profesional con integrantes debidamente preparados.

“El problema de los militares es que no fueron diseñados para atender temas de seguridad pública, no está en su ADN, entonces se debe capacitarlos para que puedan hacerlo, es decir, cambiarles el chip a uno de policía.

“La certificación tiene justamente el objetivo de validar las capacidades de este personal para a su vez poder también mantener un estándar a la hora de que lleven a cabo sus labores”.- Erubiel Tirado, Coordinador del diplomado de Seguridad, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana

“No importa si eras marino, militar o policía municipal, si entraste a la GN y pasaste las certificaciones significa que ya tienes los conocimientos y habilidades convalidadas para desempeñarte”, algo con lo que hoy en día no tenemos certeza cuenten los cuerpos de seguridad del país./Agencias-PUNTOporPUNTO

