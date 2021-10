Grupos armados sitian a Guerrero Grande, Atatlahuca; intentaron asesinar al agente (13:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 2 de octubre. Dos grupos armados, hasta la tarde de este viernes, mantenían sitiada la comunidad de Guerrero Grande, del municipio de San Esteban Atatlahuca. En tanto, la noche del jueves, personas que fueron identificadas por la víctima, intentaron asesinar a quien se ostenta como agente municipal de esa comunidad.

De acuerdo a las autoridades municipales, dos grupos armados realizan disparos de arma de fuego, desde la madrugada de este viernes, para intimidar a los habitantes de Guerrero Grande, además de que quemaron casas y resultó lesionada una persona.

Señalaron como responsables a Juan Gabriel Hernández García y su grupo de personas, quienes son integrantes del Frente de Resistencia Indígena de Santiago Juxtlahuaca.

Al respectó dicha organización, señaló que los grupos armados, uno de ellos, es de la comunidad de Guerrero Grande, la cual es aliado del presidente municipal de San Esteban Atatlahuca; y el otro, realizaba los disparos de arma de fuego, desde la comunidad de Santa Catarina Yosonotú.

El frente de resistencia de Juxtlahuaca, recalcó que el grupo enviado por el munícipe, es quien estaba quemando sus propias casas, hechas de madera, para intimidar y confundir a los habitantes.

En tanto, Juan Gabriel Hernández García, quien se ostenta como agente municipal de Guerrero Grande, denunció que el jueves, alrededor de las 8 de la noche, cuando iba llegando a su domicilio, varias personas que logró identificar, lo intentaron matar.

“Llegó el señor Romero Cruz Sandoval y su esposa, quienes me empezaron a lanzar de pedradas, como pude esquive los golpes. En eso llegaron otras cuatro personas de nombre Manuel Reyes García, Camela Galindo García, Eugenio Galindo García y la señora García Barrios. Todo ellos iban dispuestos a asesinarme, como pude me escapé, porque me percate que venía otro grupo dispuesto a matarme, corrí los más que pude por la milpa, hasta llegar a donde vive mi mamá, ahí me resguarde”, agregó.

Reveló que le decían, que, aunque escapará después lo iban a encontrar y sería asesinado. Por lo ocurrido, al estar en lugar seguro, aviso a las personas que están con él, quienes están al pendiente de su llamado.

Recalcó que el motivo es porque desde hace unos meses está exigiendo los recursos del ramo 28 y 33 al presidente municipal de San Esteban Atatlahuca, dinero que desde diciembre de 2019 no ha otorgado a él y al resto de las autoridades de Guerrero Grande, mismas que fueron electas en una asamblea comunitaria.

“El presidente mañosamente acredita a otro señor, mediante sobornos, no me reconoce como agente. La gente que está conmigo es mayoría, un 70 por ciento de la población, el otro grupo solo es una familia y unos cuantos señores. Estamos exigiendo el total de los recursos”, expresó.

Dijo que por la agresión resultó con una herida en la cabeza y otras lesiones menores, además de que se encuentra resguardado, y que cuando se calmen las cosas él seguirá despachando desde el edificio de la agencia.

