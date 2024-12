Grupo Folclórico Preparatoriano: El origen: Gerardo Felipe Castellanos Bolaños (12:00 h)

La primera presentación del grupo fue a las 21 horas del 30 de agosto, en la Escuela de Bellas Artes de la propia Universidad al finalizar el primer día del Décimo Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana que se celebró del 30 de agosto al 1º. de septiembre de 1961; para esto ya se había trabajado para ir a Jalapa, Ver. a la preparatoria de la universidad ya no al Colegio Cristóbal Colón por ser un colegio particular

Para poder contarles lo que vi y lo que me contaron de manera objetiva, imparcial y verídica debo remontarme a 1961.

Para obtener fondos se puso un Cotompinto en la Alameda y cada quien se hizo o adquirió un traje para los bailes que iba a interpretar; para aprenderlos fue muy importante la labor de Enrique Audiffred Bustamante y su mamá doña María Luisa Bustamante Vda. de Audiffred quienes generosamente prestaron trajes y complementos, además de la asesoría que para su uso.

Mi reconocimiento a Enrique Audiffred Bustamante al que reconocen los propios fundadores como el principal fundador del grupo; previamente había intervenido para fundar la danza de la pluma y fue el enlace para que otras personas como Doña Mary Toledo y María Luisa Marín Mata nos ayudaran con lo relacionado a la región del Istmo; los primeros ensayos fueron en Independencia No. 43 (hoy 805) casa de los padres de Mercedes García Pujol y posteriormente

en la casa de María Luisa Marín Mata; Gustavo Salinas Ziga trabajo en las chilenas de Pochutla y el trabajo se vio en esa primera presentación.

Don Zeferino González Diego fue quien ayudó para formar los cuadros de Betaza y Yalalag nos ayudó a conseguir el vestuario que cada uno de los integrantes compro. El Sr. Cipriano Villa fue quien puso el Jarabe Mixteco y de allí salió la mejor pareja para bailarlo Mateo García Pujol y Elisa Sánchez Ramírez, en Ejutla Manuel Bolaños hizo la mejor interpretación de los cantos del Jarabe Chenteño; me comento que lo hizo imitando al cantante de Ejutla, “a mí no me gustó pero a la gente si”.

El viaje a Jalapa fue en tren vía Puebla, los estudiantes anfitriones dieron alojamiento en esa ciudad. Las integrantes fueron acompañada de sus madres para ayudar a los cambios de vestuario porque cada uno bailaba dos o tres bailes y había que correr; también cuidaban el vestuario y su presencia era necesaria para que los padres les permitieran viajar.

De regreso a Oaxaca se empezaron a hacer presentaciones en la Biblioteca del Estado para recaudar fondos para el vestuario; se dijo en un principio que iba a ser para los integrantes de grupo y mientras el Dr. Pérez Guerrero estuvo se respetaron los acuerdos.

El Grupo fue creciendo en fama que muchos estudiantes ingresaron y los que terminaron la Preparatoria ya siendo Bachilleres en Ciencias se fueron a estudiar sus carreras profesionales a las otras escuelas de la Universidad o a México y el grupo creció en integrantes y en fama.

Los nombres de los fundadores que integraron el grupo inicial los obtuve por consenso con los fundadores sobrevivientes en tres o cuatro reuniones formales.

Mi agradecimiento a Marisela García Caballero, Mercedes García Pujol y Miriam Hernádez Martínez, su información es el alma de este historia.