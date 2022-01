Grupo armado irrumpe en domicilio de Rogelia González, defensora de derechos humanos en Juchitán de Zaragoza, golpean a su nieto (11:15 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 14 de enero. La defensora de derechos humanos, Rogelia González Luis, lamentó la irrupción violenta de un grupo armado ocurrido ayer jueves 13 de enero en su domicilio, ubicado en el municipio de Juchitán de Zaragoza, y por la que dijo, está en proceso de interponer la denuncia contra quién o quienes resulten responsables.

En entrevista para ADNSureste, manifestó que fueron tres hombres armados los que de forma violenta entraron a su domicilio a buscarla, pero al no encontrarse, cuestionaron a su nieto para que les dijera dónde se encontraba en ese momento.

“Al no responderles lo golpearon y amenazaron, me buscaron por toda la casa pero al no encontrarme se llevaron mi laptop y documentos relacionados con mi labor”, declaró.

Sostuvo que en algún otro momento también había sufrido amenazas, ya que como defensora de derechos humanos, ha brindado apoyo a mujeres candidatas víctimas de violencia política apoyándolas a interponer sus denuncias, y eso no le ha gustado a varias personas que insisten en que persista el patriarcado.

“Siempre ha ocurrido esto, siempre nos atacan para callar la voz, son mensajes que vamos teniendo porque siempre acompañamos a las personas”, aseguró.

Recordó que algo similar le ocurrió en el 2019, cuando una persona entró a su casa y dijo que pertenecía al Cartel Jalisco Nueva Generación.

“También en el 2018 incendiaron mis oficinas de gestión social en donde se quedaron expedientes de todas las personas que acudían a diferentes gestiones”.

Dijo que debido a la pandemia de Covid-19, siempre había estado en su casa, pero ayer tuvo que salir a hacer un trámite en una notaría.

“Cuando me dijeron que habían entrado unos hombres a mi casa pensé que se trataba de personal de la Secretaría de Gobernación, ya que me habían comentado que me retirarían las medidas cautelares, por eso pensé que habían acudido a verificar esto”, precisó.

Con la voz entrecortada, reconoció que había dado gracias a Dios que a su nieto no le hubiera pasado nada.

Por este hecho, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) condenó esta irrupción violenta de un grupo armado, en la vivienda de la defensora, y exigió a las autoridades garantizar su integridad física, así como la de las personas que se encuentran en su entorno.

A través de un comunicado, expuso que luego de tener conocimiento de los hechos, el ombudsperson Bernardo Rodríguez Alamilla estableció comunicación con la defensora, al tiempo que personal de la institución le brindó acompañamiento ante las autoridades.

Por el hecho, la DDHPO inició el expediente DDHPO/CA0018/(21)/OAX/2022 través del cual dictó medidas cautelares y pidió a las autoridades de seguridad pública estatal y a las de Juchitán de Zaragoza, llevar a cabo acciones inmediatas tendientes a garantizar el bienestar de Rogelia González, su familia y las personas que se encuentran en el Refugio Regional de Mujeres Indígenas “China Yodo”, del cual es fundadora.

Asimismo, solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado que realice las investigaciones correspondientes, tomando en cuenta la actividad de defensa de derechos humanos como una de las líneas de las indagatorias.

Cabe destacar que, de enero de 2018 a diciembre de 2021, la Defensoría inició 61 expedientes por agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, siendo las más recurrentes: amenazas, intimidaciones, detenciones arbitrarias y tratos crueles e inhumanos.

Asimismo, señaló que las personas activistas y defensoras de derechos humanos son esenciales en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, pues dan voz a grupos históricamente invisibilizados, además de poner en la agenda pública las desigualdades que afectan a la sociedad en su conjunto y con ello, dirigir o redirigir las políticas públicas para una atención integral de distintas problemáticas.

Por ello, advirtió la DDHPO, las agresiones en su contra, afectan a toda la población y dejan en la indefensión a los sectores y/o comunidades a las cuales acompañan, y en el caso de la profesora Rogelia, a las mujeres indígenas y sus hijas e hijos, a quienes brinda un espacio de resguardo contra la violencia de género.

El organismo autónomo puntualizó que las personas que se dedican a defender los derechos de las mujeres se enfrentan a una situación de riesgo agravado producto de los altos índices de criminalidad e impunidad en distintas regiones de Oaxaca, por lo que llamó a atender el contexto global de este hecho.

Compartir